Revolut promove a independência financeira dos universitários

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Entre as vantagens “oferecidas” aos estudantes está a possibilidade de pouparem mais de 400 euros em subscrições, com períodos experimentais gratuitos num conjunto selecionado de ferramentas essenciais de produtividade e aprendizagem, incluindo 12 meses de Canva, Superhuman e Kickresume, bem como 6 meses de ChatGPT Go, garantindo apoio aos estudantes na sua aprendizagem sem custos adicionais. Além disso, permite transformar os gastos do dia a dia em viagens e descontos, ou seja, disponibiliza o dobro dos RevPoints (2x) em marcas populares entre os estudantes — desde viagens e compras de moda na Ryanair e Vinted até subscrições de streaming como o Spotify e o Netflix —, compensando custos ao converter despesas diárias em descontos e recompensas de viagem para maximizar a liberdade financeira.

Estes benefícios para estudantes reforçam o ecossistema de viagens da Revolut, desde o câmbio de moeda sem custos adicionais e conetividade eSIM global para programas de estudo no estrangeiro, até ao controlo de orçamento e à divisão instantânea de despesas com colegas de casa. Em conjunto, a Revolut oferece aos estudantes tudo o que precisam para gerir o seu dinheiro de forma simples e digital — onde quer que os seus estudos os levem

Estas medidas pretendem dar respostas a algumas das falhas identificadas por um novo estudo da Revolut que revela que 86% dos portugueses consideram que os jovens não estão preparados para gerir as suas finanças.

O estudo, realizado junto de 20 mil consumidores na Europa, destaca uma lacuna crescente na confiança financeira. Embora os jovens se esforcem por cobrir as suas próprias despesas de subsistência e alcançar a autonomia financeira, 51% dos portugueses acreditam que a independência financeira não é alcançável antes dos 30 anos.

Quando questionados sobre quais as competências financeiras para as quais os jovens estão menos preparados atualmente, os portugueses destacaram a gestão do orçamento do dia a dia (12%), a criação de hábitos de poupança a longo prazo (24%) e o planeamento financeiro para o futuro (24%) como as suas maiores preocupações.

Sem o desenvolvimento precoce de hábitos práticos de gestão de dinheiro, os adultos enfrentam frequentemente dificuldades financeiras à medida que a inflação, o aumento do custo de vida e as despesas diárias pressionam os seus orçamentos. 17% identificaram o facto de ficarem sem dinheiro antes do dia do salário e 28% a falta de um fundo de emergência como os principais erros que lhes ensinaram lições financeiras duras.

“Estamos a ajudar os estudantes universitários a assumirem o controlo do seu dinheiro mais cedo. Quer estejam a estudar na sua região ou a mudar-se para o estrangeiro, os estudantes podem abrir uma conta Revolut em minutos para desbloquear instantaneamente uma mobilidade global sem complicações, acompanhada por um pacote personalizado de vantagens. Ao reunir poupança do dia a dia, funcionalidades de viagem e benefícios de lifestyle numa única aplicação, estamos a oferecer aos estudantes um parceiro financeiro tudo-em-um, concebido para os apoiar durante a universidade e mais além”, assegura Tara Massoudi, Partner a General Manager dos Produtos Premium da Revolut.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders