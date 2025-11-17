Revolut chega à Booking para reservas de hotéis

Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre

Inicialmente válida para reservas de alojamento, a funcionalidade será alargada em breve a voos e aluguer de automóveis, esclarecem as empresas em comunicado conjunto

Outros artigos:

Os hotéis de luxo mais aguardados de 2026

Portugueses valorizam o turismo, mas pedem gestão mais sustentável e controlada

Start-up espanhola Shakers entra no mercado português

APEX Brasil escolhe 10 start-ups para incubar em Lisboa

A fintech Revolut anunciou uma parceria global com a empresa de viagens online Booking para integrar o Revolut Pay no processo de pagamento da plataforma, com vista a simplificar transacções em várias moedas.

Em comunicado, explica que a integração permite aos utilizadores do Booking pagar com Revolut Pay em "um só clique", com suporte multicurrency.

A Revolut indica que cerca de nove milhões dos seus clientes já compraram no Booking e que o Revolut Pay tem quase dois milhões de utilizadores activos mensais.

Inicialmente válida para reservas de alojamento, a funcionalidade será alargada em breve a voos e aluguer de automóveis. No momento do pagamento, o utilizador é redirecionado para a aplicação Revolut para concluir a compra com autenticação biométrica, esclarecem no mesmo documento.

O Booking tem também adotado o Revolut Business nas suas operações, o que, segundo as empresas, facilita a implementação técnica da parceria.

Citado no comunicado, Alex Codina, General Manager of Acquiring da Revolut, afirma que "dada a paixão dos nossos clientes por viajar e os milhões de utilizadores do Booking.com, esta parceria é uma combinação que faz todo o sentido. Integrar o Revolut Pay significa uma experiência de checkout mais rápida, segura e recompensadora para os utilizadores", acrescenta.

JC Rodriguez, Senior Director of Commercial Fintech do Booking, promete continuar "a trabalhar com a Revolut para explorar oportunidades estratégicas que gerem valor para os nossos milhões de viajantes e parceiros em todo o mundo".

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.