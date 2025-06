Revolut aposta no dinheiro físico e prepara rede de caixas ATM em Portugal

Outros artigos:

A Revolut vai passar a ter caixas ATM, com as primeiras 50 a serem instaladas em Espanha, a que se seguirá a expansão para Portugal, Itália e Alemanha em 2026, o banco.

As primeiras caixas ATM da Revolut, um banco digital (fintech), estão já em teste e disponíveis no recinto do festival Primavera Sound, que decorre em Barcelona. Nas próximas semanas serão instaladas 50 ATM nas cidades de Madrid e Barcelona, segundo informação divulgada pelo banco.

Após esta primeira fase, outros 150 terminais para levantamento de dinheiro e outros serviços serão instalados em Espanha, com o objetivo de chegar a um total de 200 ATM no país, em Madrid, Barcelona, Valência e Málaga. A expansão para outros três países está prevista para 2026, nomeadamente, Portugal, Itália e Alemanha.

A Revolut fez "uma análise dos países em que o dinheiro [vivo] tem mais penetração" para definir estes mercados iniciais de instalação de ATM, explicou o diretor de Crescimento para o Sul da Europa do banco, Ignacio Zunzunegui.

Espanha, com cinco milhões de clientes da Revolut (é o segundo mercado europeu do banco, a seguir a França) e com 60% das transações no país a serem feitas em dinheiro, foi considerado como "mercado piloto ideal" para as caixas ATM, o primeiro grande serviço físico do banco.

"Identificámos também a Alemanha como outro mercado importante de cash [dinheiro vivo], assim como Portugal e Itália", disse Ignacio Zunzunegui, que explicou que "há duas componentes" para a definição desta estratégia para a instalação e expansão dos ATM da marca: "a penetração de cash'" e "a penetração da Revolut no mercado".

"Portugal é um dos mercados em que temos maior penetração, cerca de 16 a 17% da população total. Se pensarmos em termos de adultos, é ainda maior. Portanto, é um dos seguintes mercados óbvios para lançar este negócio", acrescentou.

A intenção é que "ao longo de 2026" os ATM Revolut cheguem a Portugal, em princípio, a Lisboa e ao Porto, as cidades com maior presença de clientes do banco e também com grande movimento de turistas.

Os ATM Revolut permitirão, entre outras coisas, levantar dinheiro sem comissões a qualquer cliente do banco, independentemente da sua nacionalidade ou país de residência, assim como pedir a emissão imediata de um cartão físico da marca.

Os clientes da Revolut poderão ainda levantar dinheiro numa divisa diferente da conta em que têm saldo, com a mesma taxa de câmbio da aplicação ('app') do banco e sem comissões acrescidas.



A Revolut é um banco digital e o único serviço físico que tinha até agora eram máquinas de vender cartões bancários em aeroportos. Em Portugal, o banco, especializado no segmento de viagens, tem mais de 1,5 milhões de clientes.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders