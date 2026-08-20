Ricardo Carriço celebra 62 anos: ator e a mulher exibem corpos de fazer inveja

Ricardo Carriço celebra esta quinta-feira o seu 62.º aniversário. O ator começou a assinalar a data especial com momentos de grande felicidade vividos no Algarve, onde tem desfrutado de uns dias de descanso em família, ao lado da mulher, Ana Rebelo, de 52 anos.

O casal, que está casado há cinco anos, tem partilhado nas redes sociais alguns dos momentos desta pausa no sul do país. As imagens mostram não só a cumplicidade entre os dois, mas também a excelente forma física que ambos mantêm.

Quem acompanha Ricardo Carriço e Ana Rebelo nas redes sociais não fica indiferente à aparência física do casal. Aos 62 e 52 anos, respetivamente, os dois continuam a exibir corpos definidos.

Um casal muito cúmplice

Para além da boa forma física, Ricardo Carriço e Ana Rebelo fazem questão de mostrar publicamente a relação de grande cumplicidade que os une. As declarações de amor são frequentes e revelam uma relação marcada pelo carinho e pela admiração mútua.

Recentemente, por exemplo, o ator dedicou uma sentida mensagem à mulher: “Parabéns meu amor ❤️ por mais esta volta ao Sol. O mundo é muito melhor contigo. AMO-TE TANTO!”.

Ana Rebelo é mãe de três filhos e tem também conquistado a atenção dos seguidores pelos momentos que partilha nas redes sociais ao lado do ator.