Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso casaram-se: o detalhe peculiar do vestido de noiva e o papel dos filhos na cerimónia intimista (Fotos)

Ricardo Martins Pereira, conhecido como O Arrumadinho, e Sara Veloso já são marido e mulher. O casal casou-se na quarta-feira, 28 de outubro, numa cerimónia reservada no Palácio do Governador, em Lisboa, que reuniu apenas familiares próximos e amigos. Entre os pormenores que marcaram o dia estão o vestido de noiva, escolhido em apenas cinco minutos, os votos emocionantes e a presença do filho, Manuel, de um ano, como menino das alianças.

Foi Léo Caeiro, comentador do programa Olá, Bom Dia, que revelou alguns dos detalhes da cerimónia, na qual também esteve presente. Segundo explicou, os noivos fizeram questão de manter a celebração intimista, reservando-a para as suas pessoas mais próximas.

«Ontem foi um dia muito feliz para o nosso querido colega Ricardo Martins Pereira, o Arrumadinho, que casou-se com a Sara Veloso, com quem já está junto há mais de cinco anos e tem um filho de um ano», afirmou.

O comentador acrescentou que o casamento decorreu no Palácio do Governador e descreveu uma cerimónia «muito bonita, muito restrito apenas, e dizia mesmo num espelho, com as suas pessoas favoritas».

O vestido de noiva foi comprado em cinco minutos

Um dos detalhes mais curiosos do casamento foi revelado por Léo Caeiro no Olá, Bom Dia: Sara Veloso terá demorado apenas cinco minutos a escolher e comprar o vestido de noiva.

«Comprou em cinco minutos. Olhou, gostou e comprou», contou o comentador, que esteve presente na cerimónia.

A noiva optou por um vestido cai-cai, com uma racha e a parte superior decorada com flores, que complementou com um véu. Uma escolha que se destacou nas imagens partilhadas nas redes sociais e que contrasta com a ideia de que a procura pelo vestido perfeito exige, necessariamente, longas provas e muitas indecisões.

Ricardo Martins Pereira, por sua vez, escolheu um fato azul-escuro, da autoria do alfaiate Paulo Baptista.

«A relação deles começou a ser escrita a lápis»

Para além dos detalhes visuais, houve palavras que marcaram a cerimónia. Segundo Léo Caeiro, os votos dos noivos recuperaram o percurso da relação e as dificuldades que atravessaram antes de chegarem a esta etapa.

«A relação deles foi dura, a Sara passou por situações muito difíceis e muito delicadas», revelou o comentador, antes de partilhar uma das passagens dos votos que mais o marcou.

«Como ela explicou quando leram os votos: a relação deles começou a ser escrita a lápis e só começou a ser escrita à caneta no momento em que o Manuel nasceu, há um ano», contou.

A metáfora remete para uma relação que, apesar dos obstáculos, encontrou um novo significado com o nascimento do filho. Manuel, que completou um ano em outubro, esteve também no centro da cerimónia, num dia que assinalou uma nova etapa na vida dos pais.

Manuel e Benedita foram os meninos das alianças

O filho do casal não foi o único protagonista mais novo do casamento. Manuel, de um ano, e Benedita, filha de Ricardo Martins Pereira e Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce, foram os meninos das alianças.

A escolha deu um papel especial às crianças num dos momentos centrais da cerimónia, reforçando o ambiente familiar que marcou o dia.

Ricardo Martins Pereira é pai de três filhos de relações anteriores, além de Manuel, que tem em comum com Sara Veloso. A presença de Benedita e a participação do filho mais novo mostram como a família teve um lugar importante na celebração.

Um amigo do casal celebrou a cerimónia

Outro pormenor que distingue o casamento foi a escolha de quem conduziu a cerimónia. Em vez de recorrerem a uma figura desconhecida, Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso confiaram esse papel ao veterinário André Santos, amigo próximo de ambos.

A decisão está em linha com o carácter reservado da celebração, pensada para reunir as pessoas com maior significado na vida dos noivos.

O casamento teve lugar no Palácio do Governador, em Belém, e foi assinalado por imagens partilhadas nas redes sociais, que permitiram conhecer alguns dos momentos do dia.

O pedido de casamento aconteceu em Verona

O casamento concretizou um compromisso anunciado em fevereiro de 2025, durante uma viagem a Verona, em Itália. Foi nessa cidade que Ricardo Martins Pereira pediu Sara Veloso em casamento e partilhou o momento com os seguidores.

Na altura, o comentador falou sobre a decisão de voltar a casar e sobre a importância de não deixar que experiências anteriores condicionem uma nova relação.

«Porque é que devemos condicionar o nosso presente de acordo com o nosso passado?», respondeu a um seguidor que o questionou sobre o receio de um novo casamento não resultar.

Mais de um ano depois do pedido, o casal oficializou a relação numa cerimónia que, pelas palavras partilhadas por Léo Caeiro, ficou marcada não apenas pela discrição, mas também pelo significado dos votos e pelo lugar central da família.

O batizado de Manuel aconteceu uma semana antes

O casamento chegou poucos dias depois de outra celebração importante para a família. A 21 de outubro, Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso assinalaram o primeiro aniversário de Manuel e o batizado do menino.

A cerimónia religiosa decorreu na mesma igreja onde Sara Veloso foi batizada. A economista revelou ainda que a madrinha do filho é a mesma pessoa que desempenhou esse papel na sua própria vida, um detalhe que acrescentou significado familiar à ocasião.

Entre o batizado, o primeiro aniversário de Manuel e o casamento, outubro ficou marcado por uma sequência de momentos importantes para o casal.

Agora, Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso iniciam uma nova etapa enquanto marido e mulher, depois de mais de cinco anos de relação, com uma cerimónia que privilegiou a intimidade, os amigos próximos e a família.