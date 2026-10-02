"Declarações falsas": Ricardo Quaresma quebra silêncio sobre a polémica de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus com recado implacável

Ricardo Quaresma veio a público esclarecer as declarações que, nas últimas horas, lhe foram atribuídas sobre Cristiano Ronaldo e a Seleção Nacional. O antigo internacional português garante que as frases que circulam nas redes sociais não foram proferidas por si.

A polémica surge num momento de grande tensão em torno da Seleção Nacional, depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio da equipa das quinas, em Copenhaga.

O capitão português confirmou a saída através das redes sociais, na sequência da polémica com o selecionador Jorge Jesus, e afirmou que, “a seu tempo”, explicará aos portugueses as razões que motivaram a decisão.

Nas últimas horas, começaram entretanto a circular nas redes sociais várias publicações com supostas declarações de Ricardo Quaresma sobre o caso. Entre as frases atribuídas ao antigo jogador estavam críticas à postura de Ronaldo e referências à sua relação com a Seleção.

As declarações rapidamente ganharam circulação, mas Quaresma veio agora negar que tenha feito qualquer uma delas.

“Amigos, nas últimas horas, algumas páginas resolveram publicar declarações que me são atribuídas sobre a Seleção Nacional e sobre o Cristiano Ronaldo. Quero deixar claro que essas declarações são falsas e não foram feitas por mim”, esclareceu o antigo internacional português.

Quaresma não quer alimentar a polémica

Apesar de ter decidido esclarecer a situação, Ricardo Quaresma não quis comentar o conflito que envolve Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. “Neste momento, não pretendo pronunciar-me sobre esta situação”, escreveu.

O antigo jogador aproveitou, ainda assim, para deixar uma mensagem de apoio à Seleção Nacional e a Cristiano Ronaldo. “Desejo apenas as maiores felicidades à nossa Seleção e, naturalmente, ao Cristiano.”

Quaresma terminou o comunicado com uma garantia sobre a forma como pretende comunicar publicamente no futuro. “Tudo o que tiver para dizer será sempre dito por mim e através dos meus canais oficiais.”

O que aconteceu entre Ronaldo e Jorge Jesus?

A polémica ganhou dimensão depois de Cristiano Ronaldo não ter entrado no encontro frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer durante a segunda parte. O avançado português terá ficado insatisfeito com a situação e, posteriormente, falhou sessões de treino da Seleção.

Jorge Jesus confirmou depois que Gonçalo Ramos seria titular diante da Dinamarca. Pouco depois, Ronaldo confirmou a decisão de abandonar o estágio, após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

“A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional”, escreveu Ronaldo na altura.

Portugal acabou por defrontar a Dinamarca sem o capitão e venceu por 4-2, num encontro disputado já sob forte atenção mediática devido ao caso.

Declarações atribuídas a Quaresma eram falsas

O esclarecimento de Quaresma surge também depois de o Polígrafo ter analisado as frases que circulavam nas redes sociais e concluído que a alegada entrevista do antigo internacional português não aconteceu.

A relação entre Quaresma e Ronaldo é antiga: os dois conheceram-se nos escalões de formação do Sporting e foram posteriormente companheiros de equipa no clube e na Seleção Nacional.

Perante a circulação das alegadas declarações, Quaresma optou, por isso, por fazer uma intervenção pública muito concreta: negar a autoria das frases e deixar claro que não pretende, neste momento, entrar na discussão em torno do caso Cristiano Ronaldo.

Qualquer posição futura, garante, será transmitida diretamente pelos seus canais oficiais.