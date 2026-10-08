Músculos e mais músculos. Ricardo Quaresma passa por transformação física impressionante e fãs reagem: “Estás melhor do que o CR7”

Ricardo Quaresma continua a dar que falar. Desta vez, não dentro das quatro linhas, mas no ginásio. O antigo internacional português, de 43 anos, partilhou duas fotografias nas redes sociais e a mudança física não passou despercebida.

Com um físico já marcado pelos anos de carreira ao mais alto nível, Quaresma surge agora particularmente musculado, mostrando o resultado da dedicação ao treino. A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não pouparam nos elogios.

“Estás forte!”, “Que craque”, “Sempre em bom”, “Estás em forma” e “Máquina” são alguns dos comentários deixados pelos fãs.

Houve quem fosse ainda mais longe. “Estás melhor do que esses miúdos de 20 anos”, escreveu um seguidor. Outro garantiu: “Estás melhor agora do que quando jogavas à bola!”. “Estás melhor do que o CR7” foi outra das comparações deixadas na caixa de comentários.

Entre os elogios, houve ainda quem recuperasse um dos apelidos associados ao antigo futebolista: “O nosso Mustang português”.

“O maior adversário que temos de vencer somos nós próprios”

Mais do que mostrar os resultados físicos do treino, Ricardo Quaresma aproveitou a publicação para deixar uma mensagem sobre a importância do desporto na sua vida.

“O desporto sempre fez parte da minha vida e vai continuar a fazer”, começou por escrever.

O antigo jogador sublinhou que a prática desportiva não deve ser encarada apenas como uma questão de aparência física. “Não é só uma questão de físico. É saúde, disciplina, força mental e respeito por nós próprios”, afirmou.

Quaresma deixou ainda uma mensagem de incentivo a quem pretende começar, ou regressar, à prática de exercício físico, independentemente da idade ou da condição física. “Não interessa a idade que tens, nem a forma física em que estás. Interessa começares, não desistires e fazeres alguma coisa por ti todos os dias”, escreveu.

E terminou com uma frase que resume a mensagem da publicação: “O maior adversário que temos de vencer somos nós próprios.”

A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações à forma física do antigo futebolista. “Parabéns pela tua dedicação!”, “Que mestre”, “Que grande potencial” e “Andas a brincar com a idade!” foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Aos elogios juntaram-se também comentários sobre a longevidade e a dedicação de Quaresma ao exercício físico, numa publicação que mostra que, mesmo depois de deixar os relvados, o antigo internacional português continua a manter uma forte ligação ao desporto.