Ir ao futebol já pode ser uma experiência especial, mas chegar ao estádio com uma antiga estrela do FC Porto ao volante é algo que poucos adeptos terão oportunidade de viver.

Ricardo Quaresma vai trocar, por algumas horas, os relvados pelo volante de um UberX e oferecer boleias a adeptos portistas até ao Estádio do Dragão. A iniciativa acontece esta sexta-feira, dia 20, antes do encontro entre o FC Porto e o USC Paredes, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A ação decorre entre as 17h00 e as 20h30, nas zonas do centro do Porto, Baixa e Antas. Por isso, quem andar pela cidade com uma camisola ou um cachecol azul e branco deve estar atento: pode ter a sorte de encontrar o antigo internacional português e receber um convite para seguir viagem com ele até ao estádio.

E há mais: os adeptos selecionados poderão levar um acompanhante, tornando a deslocação ao Dragão numa experiência a dois e com uma companhia muito especial.

Um Uber diferente pelas ruas do Porto

O carro conduzido por Ricardo Quaresma não será um UberX convencional. O veículo foi personalizado pelo artista urbano portuense Mr Dheo, conhecido pela sua ligação à cidade e ao universo portista.

A criação artística estará presente num automóvel especialmente decorado, que vai circular pelas ruas do Porto durante um mês, dando visibilidade à nova parceria entre a Uber e o Estádio do Dragão.

A iniciativa pretende aproximar a marca dos adeptos e transformar uma deslocação habitual para o futebol num momento inesperado. Neste caso, com um dos jogadores mais acarinhados pelos portistas como protagonista.

Ricardo Quaresma, uma das figuras mais acarinhadas pelos portistas

A escolha de Ricardo Quaresma para esta iniciativa não é inocente. O antigo extremo deixou uma marca muito própria no FC Porto, clube onde brilhou em duas passagens, entre 2004 e 2008 e novamente entre 2013 e 2015.

Conhecido pela irreverência, pela técnica e pelo célebre gesto técnico da trivela, Quaresma tornou-se uma das figuras mais reconhecidas e acarinhadas pelos adeptos azuis e brancos.

Ao longo da carreira, representou ainda clubes como o Inter de Milão, o Chelsea e o Besiktas, tendo também vestido a camisola da Seleção Nacional. Foi, aliás, internacional português e integrou a equipa que conquistou o Euro 2016.

Agora, regressa simbolicamente às ruas da cidade que tantas vezes o viu celebrar golos e conquistas, desta vez para proporcionar uma experiência diferente aos adeptos.

Uma nova parceria para facilitar as deslocações ao Dragão

A iniciativa assinala o arranque da parceria entre a Uber e o FC Porto, com a empresa de mobilidade a assumir-se como parceira oficial do Estádio do Dragão.

O objetivo passa por incentivar novas formas de organizar as deslocações em dias de jogo e de grandes eventos, procurando tornar a chegada ao recinto mais simples e conveniente.

Francisco Vilaça, diretor-geral da Uber em Portugal, explica que a intenção é criar uma experiência próxima dos portuenses e dos adeptos, em vez de se limitar a apresentar um veículo personalizado.

«Mais do que apresentar um carro especial, queremos criar um momento inesperado na cidade e transformar a própria viagem até ao estádio numa experiência», afirmou.

Para os adeptos do FC Porto, a sexta-feira poderá, assim, começar com uma surpresa antes mesmo de a bola começar a rolar. E, com um pouco de sorte, a viagem até ao Dragão poderá ter Ricardo Quaresma ao volante.