"As minhas pestanas nunca pareceram tão longas": esta máscara não falha e está a menos de oito euros

Uma máscara de pestanas acessível nem sempre passa despercebida quando começa a destacar-se entre as mais vendidas da Amazon. É o caso da Lash Sensational Sky High, da Maybelline New York, um produto de uma marca amplamente reconhecida que, no último mês, ultrapassou as 10.000 compras e soma já mais de 32.000 avaliações na plataforma. Actualmente disponível por 7,56 euros — um valor que reflecte um desconto de 46%, depois de ter custado cerca de 14 euros — esta máscara conquistou utilizadoras em vários mercados graças a uma fórmula leve, intensamente pigmentada e pensada para realçar o olhar com um preto profundo.

Grande parte do sucesso reside no aplicador em silicone, flexível e cuidadosamente desenhado para acompanhar a linha natural das pestanas. A escova permite trabalhar desde a raiz até às pontas, alcançando até os fios mais curtos e finos, o que resulta numa aplicação uniforme e controlada. Quem a utiliza destaca o conforto durante a aplicação e o efeito visual equilibrado, com pestanas visivelmente mais longas e definidas, sem excesso de produto nem rigidez.

Os resultados confirmam-se ao longo do dia: a máscara mantém-se intacta, não borra nem se desfaz, e pode ser aplicada em várias camadas para intensificar o efeito sem comprometer a leveza. É igualmente valorizada pela forma como respeita as pestanas naturais, não provocando queda na remoção e dispensando o uso de modelador. Apesar da boa resistência, sai facilmente com água micelar comum. Com uma classificação média de 4,1 na Amazon, esta proposta da Maybelline continua a afirmar-se como uma escolha informada para quem procura qualidade, desempenho consistente e um preço claramente abaixo do habitual no segmento.