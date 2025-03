Não usou toda a lata de atum ou feijão? Pela sua saúde, não a guarde no frigorífico

Quem nunca guardou latas abertas no frigorífico por ter preguiça de guardar os alimentos num tupperware? Pode parecer um método super prático, mas não é a melhor opção para a sua saúde.

Se tem esse hábito, deve mudá-lo. Uma criadora de conteúdos, @ritacozinhasegura partilhou no Instagram um vídeo a explicar as consequências deste hábito comum. Quando uma lata é aberta, o contacto com o ar pode acelerar a contaminação por microrganismos, tornando os alimentos menos seguros para consumo. Além disso, o revestimento interno das latas pode libertar substâncias como BPA e metais, que podem passar para a comida.

A solução é simples: transfira o conteúdo para um recipiente de vidro ou outro material seguro, de preferência com tampa hermética. Assim, garante a frescura dos alimentos por mais tempo e evita possíveis riscos para a saúde.