Como fazer um risotto de cogumelos perfeito: a receita fácil de Jamie Oliver

Amantes de chocolate: estas são as 15 receitas que tem de guardar

20 receitas para saber sempre o que vai fazer para o jantar

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros

Reconfortante e cheia de sabor, esta receita de risoto de cogumelos do Jamie Oliver é daquelas que vale a pena ter sempre à mão. O chef britânico celebra aqui o poder dos cogumelos congelados, uma alternativa mais económica aos frescos e igualmente saborosa. Ao descongelarem, libertam todo o seu aroma e intensidade, resultando num prato com umami em dose generosa, mas a um custo muito mais baixo do que o dos cogumelos frescos ou desidratados.

Ingredientes

1 embalagem de 500 g de cogumelos fatiados congelados

1 cubo de caldo vegetal

Azeite

3 dentes de alho

1 colher de chá de tomilho seco

2 cebolas pequenas

2 talos de aipo

½ molho de salsa lisa (cerca de 15 g)

300 g de arroz para risotto

80 g de queijo Cheddar maduro

Sal, pimenta e mais queijo para servir

Modo de preparação

Faça um pequeno furo no saco dos cogumelos e descongele no micro-ondas em potência máxima (800 W) durante 2 minutos, ou até estarem descongelados. Entretanto, ferva água na chaleira.



Coloque 1 litro de água a ferver num recipiente e dissolva o cubo de caldo. Depois de descongelar os cogumelos, verta o líquido remanescente do saco para a água e mexa para incorporar.

Numa frigideira grande antiaderente, em lume médio-alto, aqueça 1 colher de sopa de azeite. Descasque e corte o alho em lâminas finas e refogue durante cerca de 2 minutos, até ficar ligeiramente dourado.

Adicione os cogumelos, o tomilho seco, uma pitada de sal marinho e pimenta preta. Cozinhe cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os cogumelos começarem a caramelizar e o excesso de líquido evaporar. Retire do lume.

Transfira a mistura de cogumelos para uma tábua. Pique finamente cerca de metade, deixando o restante mais rústico, e reserve.

Descasque e pique finamente as cebolas e o aipo. Volte a aquecer a frigideira, adicione 1 colher de sopa de azeite e refogue cebola e aipo cerca de 5 minutos até estarem macios.

Separe as folhas de salsa (reserve para o final) e pique os talos finamente.

Adicione o arroz aos vegetais e deixe tostar cerca de 2 minutos. Junte os talos de salsa e os cogumelos picados, cozinhe mais 1 minuto. Depois, vá adicionando concha a concha de caldo quente, mexendo sempre com movimento em “8”, aguardando que cada concha seja absorvida antes de adicionar a seguinte. Cozinhe até o arroz estar “al dente” (ligeira resistência ao mastigar).

Paralelamente, prepare um óleo de salsa: pique grosseiramente as folhas de salsa e triture com sal, pimenta e 3 colheres de sopa de azeite até obter um óleo aromatizado verde.

Retire o risoto do lume e adicione a maior parte do queijo ralado (reserve um pouco para guarnecer). Misture bem e junte os cogumelos reservados. Tape e deixe repousar cerca de 2 minutos para que a consistência fique mais cremosa.

Divida por pratos, polvilhe com o queijo que reservou, regue com o óleo de salsa e sirva imediatamente para aproveitar toda a cremosidade.

Jamie Oliver mostra como fazer, mas nesta versão com cogumelos frescos: