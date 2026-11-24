Rita Ferro Rodrigues decidiu arriscar e apostar numa mudança de visual que não passou despercebida. A apresentadora recorreu às redes sociais para mostrar o resultado da transformação e recebeu uma onda de elogios. “Ficou leve e super sexy”, garantiu a profissional responsável pelo novo corte.

Foi através de um vídeo partilhado no Instagram que Rita Ferro Rodrigues revelou a nova imagem. A comunicadora surgiu com um corte de cabelo bem mais curto, conhecido como bixie, uma combinação entre o clássico bob e o moderno pixie.

A transformação foi realizada pela cabeleireira Bruna Santana, que também fez questão de assinalar o resultado nas redes sociais.

“Quando há o desejo de mudar, estamos cá nós para o atender. Acho que foi uma ótima escolha da Rita. Ficou leve e super sexy”, escreveu a profissional na legenda da publicação.

A própria Rita Ferro Rodrigues mostrou-se satisfeita com a decisão e deixou uma mensagem que parece ser um incentivo para quem também está a pensar mudar de visual: “Corta, que vale a pena cortar o cabelo”.

Seguidores rendidos à transformação de Rita Ferro Rodrigues

A mudança não passou despercebida aos seguidores da apresentadora, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios.

“Ficou espetacular, linda”, “Adorei, ficou linda”, “Corajosa”, "Femme fatale!", “Até ficou mais nova!”, “Ficou perfeito” e “Giríssima” foram algumas das reações deixadas na publicação.

Houve também quem se sentisse inspirado pela transformação e admitisse querer experimentar o mesmo penteado. “Agora quero igual!”, comentou uma seguidora.

Outros internautas destacaram a modernidade do corte e a atitude da comunicadora perante a mudança. “Gosto muito do corte, super, super moderno”, escreveu uma utilizadora. Outra deixou uma reflexão sobre a importância de arriscar: “Muito bem, a beleza não reside num cabelo, mas na atitude. Moderno”.

Bixie: o corte de cabelo que está em destaque nas tendências de beleza

A escolha de Rita Ferro Rodrigues acompanha uma tendência que tem vindo a ganhar popularidade no universo da beleza. O corte bixie resulta da combinação entre duas propostas clássicas: o bob, geralmente mais comprido, e o pixie, caracterizado pelo cabelo bastante curto.

O resultado é um penteado com camadas, textura e movimento, que permite conjugar a ousadia de um cabelo curto com alguma versatilidade na forma de o pentear.

O estilo recupera também a inspiração dos anos 90, década em que cortes curtos e descontraídos conquistaram várias figuras conhecidas. Em 2026, o bixie voltou a ganhar protagonismo nas publicações internacionais de moda e beleza, sendo apontado como uma das apostas da estação.

Rita Ferro Rodrigues parece, assim, ter encontrado a oportunidade perfeita para renovar a imagem. E, a julgar pela reação dos seguidores, a mudança foi um verdadeiro sucesso.