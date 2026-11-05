Rita Ferro Rodrigues reage a importante notícia: "O início do fim do nosso pior pesadelo"

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Rita Ferro Rodrigues não ficou indiferente aos resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos e fez questão de partilhar a sua reação. A apresentadora de televisão mostrou-se entusiasmada com a vitória dos democratas, que conseguiram conquistar a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, retirando aos republicanos de Donald Trump o controlo das duas câmaras do Congresso.

«Esta era a madrugada que eu esperava. O início do fim do nosso pior pesadelo. Trump finalmente agoniza. Vai ficar os últimos dois anos do seu mandato, muito mais limitado, na sua hedionda maldade», começou por escrever a comunicadora numa publicação no Instagram.

A antiga apresentadora acompanhou a mensagem com uma imagem da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, e não escondeu a satisfação perante os resultados eleitorais.

«Um Portugal que não baixa a crista e não deixa que encostem os seus filhos à parede. Tenho esperança, caraças. Não me façam ter esperança que já tivemos muita e caímos com ela esborrachada nas pedras da calçada. Mas tenho esperança, não há como não ter. Democratas do mundo inteiro, bom dia», acrescentou.

A publicação rapidamente gerou reações entre os seguidores, que se mostraram solidários com as palavras da apresentadora. «Finalmente uma sensação de alívio», «A notícia que o mundo aguardava» e «Há esperança» foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Democratas conquistam Senado e Câmara dos Representantes

A reação de Rita Ferro Rodrigues surge depois de uma noite eleitoral histórica nos Estados Unidos. Nas eleições intercalares de terça-feira, 3 de novembro, os democratas conseguiram conquistar a maioria nas duas câmaras do Congresso, até então controladas pelos republicanos.

O resultado representa um revés político para Donald Trump, que passa a enfrentar uma oposição com maior poder institucional durante os dois últimos anos do seu mandato presidencial.

Com a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, os democratas ficam em posição de bloquear determinadas propostas legislativas da administração republicana, influenciar a aprovação de nomeações e promover investigações à atuação do Governo.

Importa, contudo, esclarecer que estas eleições não determinam a saída de Donald Trump da Casa Branca. O presidente mantém-se em funções até ao final do mandato, em janeiro de 2029, mas terá agora de lidar com um Congresso controlado pelos democratas.

Os novos representantes e senadores eleitos deverão assumir funções a 3 de janeiro de 2027.

O que são as eleições intercalares nos Estados Unidos?

As eleições intercalares, conhecidas nos Estados Unidos como midterms, realizam-se a meio do mandato presidencial, ou seja, dois anos depois das eleições presidenciais.

Nesta votação são renovados os 435 lugares da Câmara dos Representantes e cerca de um terço dos 100 lugares do Senado. Também podem ser escolhidos governadores e representantes de diferentes órgãos estaduais.

O resultado destas eleições é particularmente importante porque determina o equilíbrio de forças no Congresso e pode condicionar a capacidade do presidente para concretizar a sua agenda política.

No caso de Donald Trump, a vitória democrata representa uma mudança significativa no panorama político norte-americano e poderá marcar os últimos dois anos da sua presidência.

A reação de Rita Ferro Rodrigues junta-se, assim, às várias manifestações de figuras públicas que acompanharam de perto os resultados eleitorais e que fizeram questão de partilhar a sua opinião nas redes sociais.