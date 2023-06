“Mais um sonho realizado”: Rita Pereira anuncia novidade e ‘incendeia’ Instagram com fotos sensuais

Rita Pereira lançou uma coleção de biquínis e mostrou-se com alguns dos modelos, em imagens que não param de receber elogios dos seguidores, quase sempre acompanhadas do emoji com chama.

“E aqui está ele, mais um sonho realizado. Como sabem, eu nasci em frente à praia, toda a minha vida passeei na praia, fosse de Verão ou inverno e sempre foi um lugar de força, inspiração, equilíbrio e amor”, escreveu a atriz.

“De há uns anos para cá nasceu em mim o sonho de desenhar uma coleção de biquínis. Uma coleção tal e qual como eu gosto de usar, cores bonitas, cortes simples, que desenham o corpo da mulher, que não deixam muitas marcas, que seja confortável, que fique bem em vários tipos de corpos, que dêem confiança, sensualidade e poder de liberdade à mulher. Porque é essa mensagem que gosto de passar”, sublinhou.

“Quero que as mulheres vistam estes bikinis e se sintam empoderadas, lindas, sexys, sem receios, confiantes e acima de tudo LIVRES no seu corpo”, concluiu.

Percorra a galeria para ver as imagens.