Rita Pereira assinala aniversário com vídeo sensual que ‘incendiou’ as redes sociais

Rita Pereira publicou um vídeo que ‘incendiou’ as redes sociais com tanta sensualidade. A atriz celebrou 41 anos na segunda-feira e assinalou a data com um brinde aos seguidores e ao mundo a partir das águas paradisíacas da Tailândia, onde se encontra a fazer uma viagem de sonho.

O post conta com mais de 70 mil gostos apos 24 horas e uma onda gigante de comentários com mensagens de parabéns e elogios. "Parabéns mulher furacão", "Parabéns meu amor...gata gostosona, mulher poderosa" ou "continuas bombástica" são algumas das mensagens deixadas por seguidores.

Apesar do destino, o ritmo escolhido pela atriz para o momento teve sabor a Brasil. Ora veja: