Piscina de sonho e um jardim de perder de vista: Rita Pereira abre as portas de casa e mostra detalhes nunca vistos

Rita Pereira é muito discreta no que à sua vida privada diz respeito, mas, de vez em quando, abre exceções para partilhar com os fãs alguns momentos em família. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 12 de agosto. A atriz abriu as portas de sua casa e mostrou detalhes únicos do jardim

A estrela da TVI esteve reunida com os filhos, Lonô e Lowê, com o companheiro, Guillaume Lalung, e com o enteado para juntos assistirem ao eclipse solar. A família esperou por aquele momento no jardim da casa que têm na linha de Cascais e partilharam registos fotográficos daquele espaço.

Nas imagens, salta à vista a piscina única, com uma forma muito peculiar, e os vastos espaços verdes.

Mostramos-lhe tudo na galeria de fotografias que preparámos para si!



