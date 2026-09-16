Na reta final do verão, Rita Pereira viaja até um dos destinos preferidos dos portugueses e mostra "recanto" que muitos turistas desconhecem

Ainda há verão para aproveitar e Rita Pereira parece não querer deixá-lo escapar. A atriz aproveitou os últimos cartuchos da estação para fazer uma escapadinha até Ibiza, um dos destinos mais procurados por portugueses, e mostrou nas redes sociais alguns dos momentos vividos durante os três dias que passou na ilha espanhola.

Entre águas cristalinas, biquíni, paisagens paradisíacas e momentos de descontração com amigos, Rita Pereira brindou os seguidores com um conjunto de fotografias que rapidamente chamou a atenção.

Mas a viagem não foi apenas sinónimo de praia e descanso. Houve também espaço para conhecer um dos lugares mais emblemáticos de Ibiza: Es Vedrà.

Férias entre amigos e paisagens de sonho

Nas imagens partilhadas no Instagram, a atriz surge a aproveitar o cenário paradisíaco das Baleares, incluindo vários momentos dentro de água e fotografias em que aparece rodeada de amigos.

A boa disposição e o ambiente descontraído marcam o registo da escapadinha, numa altura em que o verão se aproxima do fim.

"Ibiza também é parar, respirar, recomeçar. É trocar o ruído pelo silêncio, o excesso pela presença e a pressa por momentos que ficam. É energia, é natureza, é conexão", escreveu, na legenda da partilha.

Um dos momentos que Rita Pereira fez questão de destacar foi a visita a Es Vedrà, uma impressionante formação rochosa localizada ao largo da costa de Ibiza e envolta em várias histórias e tradições espirituais.

A atriz explicou aos seguidores o significado que atribuiu à experiência: "Fui conhecer a rocha Es Vedrà. Para muitos é vista como um símbolo de força, estabilidade e proteção. Dizem ser um lugar de enorme concentração energética, associado a meditação, cura e transformação. Existe uma tradição espiritual segundo a qual, olhar para Es Vedrà ao pôr do sol e fazer um pedido, tem um significado especial. Foi o que fizemos 🤎"

Foi, portanto, mais do que uma simples paragem turística. Rita Pereira aproveitou o momento para viver a experiência com os amigos e participar nesse ritual. "Obrigada amigos por estes 3 dias carregados de simbolismo, momentos simples e energia positiva", completou.

Um último mergulho no verão

Entre o azul do Mediterrâneo, dias passados entre amigos e uma visita a um dos locais mais emblemáticos de Ibiza, Rita Pereira aproveitou a escapadinha para desacelerar antes do regresso à rotina.

E as fotografias deixam pouca margem para dúvidas: a atriz encontrou em Ibiza o cenário perfeito para prolongar por mais alguns dias aquela sensação de verão, sol e liberdade.