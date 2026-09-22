Aos 71 anos, Rita Ribeiro faz parar as redes sociais ao posar em biquíni reduzido: "Parece que tem 30"

Ninguém lhe dá a idade que tem e a última partilha que fez nas redes sociais mostra o porquê. Rita Ribeiro decidiu aproveitar os últimos cartuxos do verão para ir até à praia e partilhou um vídeo em biquíni que deixou todos boquiabertos.

No vídeo divulgado, a atriz e cantora, de 71 anos, surge de biquíni azul claro e a barriga lisinha e a silhueta desenhada não passaram despercebidas.

"Aproveitemos estes dias ainda tão espectaculares de praia!", escreveu Rita Ribeiro, na legenda da partilha. Os seguidores da artista não tardaram em reagir. "Que linda", "Maravilhosos dias", "Linda tia", "Maravilhosa", "Parece que tem 30 anos", "Que bom é ver toda essa energia e glamour", "Lindíssima", "Bombom fofinho", "Jeitosa", são alguns dos comentários que se podem ler.