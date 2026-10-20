Um sonho, duas mulheres e um bebé a caminho: Rob Jetten, primeiro-ministro dos Países Baixos, acaba de fazer história na política com feito inédito

Rob Jetten e o companheiro, Nicolás Keenan, esperam o primeiro filho na primavera de 2027. A gestação foi possível graças a duas mulheres neerlandesas, uma gestante e uma dadora de óvulos, que aceitaram ajudar o casal sem compensação financeira.

O primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, vai ser pai pela primeira vez enquanto exerce funções de chefe do Governo. O político, de 39 anos, e o companheiro, o jogador argentino de hóquei em campo Nicolás Keenan, anunciaram que esperam o primeiro filho na primavera de 2027, através de gestação de substituição.

O anúncio foi feito a 19 de outubro, numa publicação nas redes sociais em que o casal partilhou a notícia da gravidez e agradeceu às duas mulheres que tornaram possível concretizar o desejo de constituir família: uma gestante e uma dadora de óvulos, ambas de nacionalidade neerlandesa.

«Alguém muito especial está a caminho. Até 2027, pequenino», escreveram, numa mensagem acompanhada por uma imagem de uma ecografia.

A notícia tem também um significado histórico nos Países Baixos. Rob Jetten será o primeiro primeiro-ministro neerlandês do pós-guerra a tornar-se pai durante o mandato e o primeiro chefe de Governo do país a recorrer à gestação de substituição para concretizar esse desejo.

Duas mulheres neerlandesas ajudaram o casal a concretizar o sonho

De acordo com um comunicado publicado pelo D66, partido liderado por Rob Jetten, a gravidez foi possível graças à colaboração de duas mulheres próximas do casal, que já têm filhos.

Uma delas assumiu a gestação, enquanto a outra foi dadora dos óvulos utilizados no processo. Ambas são neerlandesas e conhecidas dos futuros pais.

O partido esclareceu que não houve qualquer compensação financeira pela participação das duas mulheres. O processo foi realizado nos Países Baixos, com recurso a técnicas de fertilização in vitro, e, segundo o D66, cumpriu os requisitos legais aplicáveis.

Rob Jetten e Nicolás Keenan manifestaram publicamente a sua gratidão pela ajuda recebida, sublinhando que a concretização do desejo de serem pais não teria sido possível sem a participação das duas mulheres e das respetivas famílias.

O primeiro-ministro pediu também respeito pela privacidade de todas as pessoas envolvidas, em particular da gestante e da dadora de óvulos.

Como funciona a gestação de substituição nos Países Baixos?

O caso de Rob Jetten volta a colocar em destaque as regras relativas à gestação de substituição nos Países Baixos, onde esta prática é permitida em determinadas condições, mas não pode assumir uma natureza comercial.

Segundo a informação divulgada pelo D66, a gestante não recebeu qualquer pagamento e o processo foi realizado no país, com recurso a cuidados de fertilização in vitro.

A gestação de substituição distingue-se de outros tratamentos de fertilidade por envolver uma mulher que leva a gravidez até ao nascimento de uma criança destinada a ser criada por outra pessoa ou casal. No caso de Jetten e Keenan, o processo envolveu também uma dadora de óvulos, pelo que a gestante e a mulher que forneceu os óvulos são pessoas diferentes.

Apesar de o procedimento ser possível nos Países Baixos, o enquadramento jurídico pode ser complexo, nomeadamente no que diz respeito à determinação da filiação e aos direitos e responsabilidades das pessoas envolvidas. A legalidade de cada processo depende das circunstâncias concretas e do cumprimento das regras aplicáveis.

Quem é Nicolás Keenan, o companheiro de Rob Jetten?

Rob Jetten está noivo de Nicolás Keenan, jogador argentino de hóquei em campo que representa a Argentina em competições internacionais.

O casal anunciou o noivado em novembro de 2024 e tinha previsto casar-se em 2026. No entanto, os planos foram adiados depois de Jetten assumir a chefia do Governo neerlandês, em fevereiro deste ano.

A relação tornou-se também um marco na história política do país. Jetten foi o primeiro primeiro-ministro abertamente homossexual dos Países Baixos e assumiu funções aos 38 anos, tornando-se o mais jovem chefe de Governo da história neerlandesa.

O político chegou ao cargo depois da vitória eleitoral do D66, partido liberal e progressista que lidera.

Rob Jetten vai tirar licença quando o bebé nascer

A chegada do primeiro filho obrigará o primeiro-ministro a ajustar temporariamente a agenda profissional. Segundo o D66, Jetten prevê tirar alguns dias de licença por ocasião do nascimento, para estar com a família, mas não planeia um período mais prolongado de ausência das funções governativas.

Também Nicolás Keenan terá de conciliar a paternidade com a carreira desportiva. O partido indicou que o jogador conseguiu organizar os compromissos profissionais para compatibilizar a vida familiar com a participação no hóquei em campo de alto rendimento.

O nascimento está previsto para a primavera de 2027. Até lá, o casal prepara-se para uma nova etapa da vida, num acontecimento que junta uma dimensão pessoal e familiar a um momento inédito na história política recente dos Países Baixos.