Robert Pattinson já foi pai! Veja a primeira foto do bebé do ator

O mistério chegou ao fim. Robert Pattinson foi anunciado esta segunda-feira, 16 de novembro, como o novo James Bond. O ator britânico, que conquistou milhões de fãs como Edward Cullen na saga 'Crepúsculo' e deu vida a Cedric Diggory em 'Harry Potter e o Cálice de Fogo', vai assumir o papel de um dos espiões mais famosos da história do cinema, sucedendo a Daniel Craig.

A confirmação foi feita através dos canais oficiais de James Bond, numa decisão que põe fim a meses de especulação sobre quem iria vestir o icónico fato do agente secreto britânico. A escolha representa também um novo capítulo para uma das franquias mais lucrativas e reconhecidas de Hollywood.

Aos 40 anos, Pattinson tem pela frente um desafio de dimensão considerável: dar uma identidade própria a uma personagem que já foi interpretada por nomes como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

Mas quem é, afinal, o homem que vai assumir a licença para matar?

De 'Harry Potter' e 'Crepúsculo' ao universo de James Bond

Nascido a 13 de maio de 1986, em Londres, Robert Douglas Thomas Pattinson começou a despertar a atenção do público muito antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos de Hollywood.

Um dos primeiros grandes momentos da sua carreira aconteceu em 2005, quando interpretou Cedric Diggory em 'Harry Potter e o Cálice de Fogo'. Apesar de não ser o protagonista, a personagem tornou-se importante na história do jovem feiticeiro e ajudou a apresentar o ator a uma audiência internacional.

Três anos depois, chegou o papel que mudaria definitivamente a sua vida: Edward Cullen, o vampiro apaixonado por Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, no primeiro filme da saga 'Crepúsculo'.

O sucesso foi imediato. Com uma legião de fãs em todo o mundo, Pattinson tornou-se um fenómeno mediático e um dos grandes galãs da sua geração. Regressou à personagem nos quatro filmes seguintes, numa saga que marcou uma geração de espectadores.

No entanto, o ator não quis ficar associado apenas à imagem do vampiro romântico.

A vontade de fugir ao rótulo de galã de Hollywood

Depois do enorme sucesso comercial de 'Crepúsculo', Robert Pattinson começou a procurar projetos mais arriscados e personagens que lhe permitissem mostrar outras capacidades enquanto ator.

Trabalhou com realizadores conceituados, como David Cronenberg, em 'Cosmopolis' (2012) e 'Maps to the Stars' (2014), e voltou a surpreender em 'The Lost City of Z' (2016).

Em 2017, destacou-se em 'Good Time', dos irmãos Safdie, onde interpretou um homem desesperado para libertar o irmão da prisão. A prestação foi amplamente elogiada pela crítica e ajudou a consolidar a sua reputação como ator dramático.

Dois anos depois, voltou a impressionar em 'The Lighthouse', ao lado de Willem Dafoe, num filme psicológico que exigiu uma interpretação intensa e fisicamente exigente.

Seguiram-se outros projetos de grande visibilidade, como 'Tenet', de Christopher Nolan, e 'O Diabo de Cada Dia'.

Em 2022, regressou ao universo dos grandes êxitos comerciais com 'The Batman', de Matt Reeves, assumindo o papel de Bruce Wayne. Uma interpretação mais sombria e introspetiva do super-herói da DC, que demonstrou a sua capacidade para reinventar personagens conhecidas.

A escolha para James Bond surge, assim, numa fase em que Pattinson consegue conciliar o cinema comercial com projetos de autor e interpretações menos convencionais.

Denis Villeneuve vai dirigir o novo James Bond

A escolha de Pattinson surge acompanhada de uma equipa criativa de peso.

O novo filme de James Bond será realizado por Denis Villeneuve, cineasta canadiano responsável por títulos como 'Dune', 'Blade Runner 2049' e 'Arrival'. O argumento ficará a cargo de Steven Knight, criador da série 'Peaky Blinders'.

A produção será assegurada por Amy Pascal e David Heyman, este último conhecido pelo trabalho na saga 'Harry Potter'.

A colaboração entre Pattinson e Villeneuve não será, aliás, uma estreia. Os dois já trabalharam juntos no universo de 'Dune', o que poderá ter contribuído para uma relação profissional favorável à nova colaboração.

Este será o primeiro filme da saga desenvolvido sob a nova liderança criativa da Amazon MGM Studios, depois de Barbara Broccoli e Michael G. Wilson terem cedido o controlo criativo da franquia em 2025.

O título do filme e a data de estreia ainda não foram anunciados. Fica por descobrir que versão de 007 será apresentada ao público: mais próxima do charme clássico de Bond ou com uma abordagem mais psicológica e contemporânea.

Uma vida amorosa discreta ao lado de Suki Waterhouse

Apesar de ser uma das estrelas mais reconhecidas da sua geração, Robert Pattinson sempre procurou manter a vida pessoal longe da exposição mediática.

Desde 2018 que mantém uma relação com a atriz, modelo e cantora britânica Suki Waterhouse. O casal foi inicialmente associado em público nesse ano, mas demorou a partilhar detalhes sobre a relação.

A discrição é uma característica comum aos dois. Pattinson já explicou, em entrevistas, que prefere proteger a intimidade e evitar que a relação se transforme num espetáculo público.

Em dezembro de 2023, surgiram notícias de que o casal estava noivo. Em março de 2024, os dois deram as boas-vindas à primeira filha, uma menina, mantendo a identidade e os detalhes da criança longe dos holofotes.

Suki Waterhouse falou publicamente sobre a maternidade e a relação numa entrevista à 'British Vogue', em 2024, revelando alguns pormenores sobre a forma como os dois construíram a vida familiar.

Pattinson também fez algumas declarações raras sobre a paternidade, admitindo que a chegada da filha mudou a sua forma de encarar a vida e o trabalho.

A vida familiar parece, assim, decorrer num registo bastante diferente daquele que marcou os primeiros anos da sua fama: longe da exposição constante e com uma clara preocupação em preservar a privacidade.

O que muda com a chegada de Robert Pattinson a 007?

Assumir James Bond não é apenas conseguir um novo papel de protagonista. É entrar numa história cinematográfica com mais de seis décadas, uma identidade muito própria e uma legião de admiradores particularmente exigentes.

Daniel Craig deixou uma marca profunda na personagem, ao apresentar um Bond mais físico, vulnerável e emocionalmente complexo. Pattinson terá agora de encontrar o equilíbrio entre respeitar esse legado e construir uma interpretação que seja verdadeiramente sua.

Há, contudo, uma característica que pode jogar a seu favor: a capacidade de surpreender.

O ator já passou de jovem feiticeiro a vampiro romântico, de protagonista de cinema independente a Batman. Em cada uma destas fases, procurou afastar-se da imagem anterior e provar que não estava limitado a um único tipo de personagem.

Agora, chega a vez de vestir o smoking de James Bond.

E se há algo que a carreira de Robert Pattinson já demonstrou é que raramente segue o caminho mais previsível.