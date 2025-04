Crianças correm riscos no Roblox “profundamente perturbadores”, concluiu estudo

Uma investigação britânica, revelada e classificada pelo jornal The Guardian como “profundamente perturbadora”, expôs os riscos de as crianças que jogam no universo Roblox serem expostas a conteúdos impróprios ou mesmo a contactos perigosos.

Nesta investigação, os especialistas em comportamento digital da Revealing Reality concluíram que o que se passa dentro do Roblox está muito distante da imagem infantil da plataforma. De acordo com os dados do The Guardian, em 2024, a plataforma tinha mais de 85 milhões de utilizadores ativos todos os dias, sendo que 40% deles têm menos de 13 anos.

Como explica o jornal britânico, os investigadores criaram várias contas no Roblox, registando-as para utilizadores fictícios com idades de cinco, nove, 10, 13 e 40 anos. As contas interagiam apenas entre si, e não com utilizadores externos ao estudo, para garantir que o comportamento de seus avatares não fosse influenciado de forma alguma.

“Os controlos de segurança existentes são limitados em sua eficácia e ainda há riscos significativos para as crianças na plataforma”, concluíram os investigadores, depois de terem constatado que crianças de apenas cinco anos conseguiam comunicar com adultos.

O relatório também constatou que o avatar pertencente à conta da menina de 10 anos podia aceder a "ambientes altamente sugestivos". Entre eles, estava um espaço de hotel onde era possível ver um avatar feminino usando meias de liga a girar numa cama e outros avatares deitados uns sobre os outros em poses sexualmente sugestivas, ou uma casa de banho pública onde as personagens urinavam e os avatares podiam escolher acessórios fetichistas para se vestir.

Os investigadores revelam ainda que os seus avatares de teste ouviram conversas entre outros jogadores a verbalizar atividades sexuais ao usar a função de chat por voz. Também um dos avatares de teste registado como adulto conseguiu solicitar os dados do Snapchat do avatar de teste de cinco anos.

A Roblox reconheceu que "há pessoas mal-intencionadas na internet", mas acrescentou que essa é "uma questão que vai além da Roblox”.

Em reação ao estudo, o diretor de segurança da Roblox, Matt Kaufman, afirmou ao The Guardian: “Confiança e segurança são a essência de tudo o que fazemos. Melhoramos continuamente as nossas políticas, tecnologias e regras de moderação para proteger a nossa comunidade, especialmente os jovens. Isso inclui investir em ferramentas de segurança avançadas, trabalhar em estreita colaboração com especialistas e capacitar pais e cuidadores com controles e recursos robustos.”