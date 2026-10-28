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Fotografia: Freepik

Novo esquema usa páginas falsas do Roblox para enganar crianças. Como funciona o esquema?
IOL
Há 1h e 27min
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Páginas falsas reproduzem jogos como Steal a Brainrot, Grow a Garden, Blox Fruits e PLS DONATE. Há também sites a fazerem passar-se pelo RoVer, um serviço legítimo utilizado para associar contas Roblox e Discord

Uma investigação da tecnológica NordVPN concluiu que continuam ativos centenas de sites que imitam o Roblox e são utilizados para roubo de contas, recorrendo a técnicas de phishing cada vez mais sofisticadas e capazes de contornar, na prática, mecanismos de autenticação de dois fatores através da manipulação dos utilizadores.

Segundo um comunicado da empresa, existe um mercado online que comercializa ferramentas prontas a utilizar para criar páginas fraudulentas do Roblox. De acordo com a investigação, um burlão pode obter uma cópia visualmente idêntica das páginas oficiais da plataforma, incluindo sistemas de recolha de credenciais e alojamento para os sites falsos.

A equipa de investigação da NordVPN afirma ter identificado 196 sites de phishing ativos relacionados com o Roblox durante um período de sete dias. Numa análise paralela, os investigadores testaram cerca de quatro mil combinações de erros ortográficos da marca Roblox com diferentes domínios territoriais e identificaram 123 endereços fraudulentos ativos.

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Entre os exemplos encontrados estão domínios que aparentam incluir o endereço oficial da plataforma, recorrendo a extensões geográficas ou a pequenas alterações de letras difíceis de distinguir à primeira vista. Segundo a empresa, também foram identificados centenas de outros endereços que combinavam a palavra Roblox com termos como "login" ou "verify".

Um dos aspetos destacados pela investigação é que muitos destes sites apresentam certificados HTTPS válidos e o habitual cadeado de segurança no navegador. A NordVPN alerta que este elemento, por si só, não garante que uma página seja legítima.

A análise ao código de algumas páginas fraudulentas revelou, segundo os investigadores, que os ataques vão além da recolha de nomes de utilizador e palavras-passe. Em determinados casos, os utilizadores são convidados a introduzir sucessivamente códigos de autenticação de dois fatores, códigos de recuperação e PIN da conta.

De acordo com a NordVPN, os burlões utilizam essas informações em tempo real para concluir o processo de autenticação no serviço legítimo antes de os códigos expirarem. A empresa sublinha que, nestes casos, a autenticação de dois fatores não é tecnicamente comprometida; são os próprios utilizadores que fornecem voluntariamente os códigos após serem enganados por páginas que aparentam ser oficiais.

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Os investigadores afirmam ainda ter encontrado páginas que reproduziam jogos populares da plataforma, incluindo Steal a Brainrot, Grow a Garden, Blox Fruits e PLS DONATE, bem como sites que se faziam passar pelo RoVer, um serviço legítimo utilizado para associar contas Roblox e Discord.

Embora a investigação não estabeleça uma relação direta entre estes esquemas e as reclamações apresentadas pelas vítimas, a NordVPN destaca que, segundo dados da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos citados pela empresa, 61% das queixas relacionadas com o Roblox envolvem crianças entre os 8 e os 12 anos, enquanto 18% dizem respeito a crianças entre os 4 e os 7 anos.

Como reduzir o risco

Perante a proliferação destas fraudes, a NordVPN recomenda que as crianças acedam ao Roblox apenas através da aplicação oficial ou digitando diretamente o endereço da plataforma no navegador, evitando ligações recebidas por mensagem ou partilhadas em servidores de Discord, vídeos de YouTube ou redes sociais.

A empresa aconselha ainda os pais a alertarem os filhos para a inexistência de geradores legítimos de Robux gratuitos e a explicarem que os códigos de autenticação, códigos de recuperação e PINs de segurança devem ser tratados com o mesmo nível de proteção que uma palavra-passe.

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Outra recomendação passa por evitar a instalação de programas, modificações ou ferramentas de melhoria de desempenho obtidas através de fontes não oficiais, uma vez que estes ficheiros podem conter software malicioso destinado a roubar credenciais guardadas nos dispositivos.

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