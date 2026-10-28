Novo esquema usa páginas falsas do Roblox para enganar crianças. Como funciona o esquema?

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Uma investigação da tecnológica NordVPN concluiu que continuam ativos centenas de sites que imitam o Roblox e são utilizados para roubo de contas, recorrendo a técnicas de phishing cada vez mais sofisticadas e capazes de contornar, na prática, mecanismos de autenticação de dois fatores através da manipulação dos utilizadores.

Segundo um comunicado da empresa, existe um mercado online que comercializa ferramentas prontas a utilizar para criar páginas fraudulentas do Roblox. De acordo com a investigação, um burlão pode obter uma cópia visualmente idêntica das páginas oficiais da plataforma, incluindo sistemas de recolha de credenciais e alojamento para os sites falsos.

A equipa de investigação da NordVPN afirma ter identificado 196 sites de phishing ativos relacionados com o Roblox durante um período de sete dias. Numa análise paralela, os investigadores testaram cerca de quatro mil combinações de erros ortográficos da marca Roblox com diferentes domínios territoriais e identificaram 123 endereços fraudulentos ativos.

Entre os exemplos encontrados estão domínios que aparentam incluir o endereço oficial da plataforma, recorrendo a extensões geográficas ou a pequenas alterações de letras difíceis de distinguir à primeira vista. Segundo a empresa, também foram identificados centenas de outros endereços que combinavam a palavra Roblox com termos como "login" ou "verify".

Um dos aspetos destacados pela investigação é que muitos destes sites apresentam certificados HTTPS válidos e o habitual cadeado de segurança no navegador. A NordVPN alerta que este elemento, por si só, não garante que uma página seja legítima.

A análise ao código de algumas páginas fraudulentas revelou, segundo os investigadores, que os ataques vão além da recolha de nomes de utilizador e palavras-passe. Em determinados casos, os utilizadores são convidados a introduzir sucessivamente códigos de autenticação de dois fatores, códigos de recuperação e PIN da conta.

De acordo com a NordVPN, os burlões utilizam essas informações em tempo real para concluir o processo de autenticação no serviço legítimo antes de os códigos expirarem. A empresa sublinha que, nestes casos, a autenticação de dois fatores não é tecnicamente comprometida; são os próprios utilizadores que fornecem voluntariamente os códigos após serem enganados por páginas que aparentam ser oficiais.

Os investigadores afirmam ainda ter encontrado páginas que reproduziam jogos populares da plataforma, incluindo Steal a Brainrot, Grow a Garden, Blox Fruits e PLS DONATE, bem como sites que se faziam passar pelo RoVer, um serviço legítimo utilizado para associar contas Roblox e Discord.

Embora a investigação não estabeleça uma relação direta entre estes esquemas e as reclamações apresentadas pelas vítimas, a NordVPN destaca que, segundo dados da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos citados pela empresa, 61% das queixas relacionadas com o Roblox envolvem crianças entre os 8 e os 12 anos, enquanto 18% dizem respeito a crianças entre os 4 e os 7 anos.

Como reduzir o risco

Perante a proliferação destas fraudes, a NordVPN recomenda que as crianças acedam ao Roblox apenas através da aplicação oficial ou digitando diretamente o endereço da plataforma no navegador, evitando ligações recebidas por mensagem ou partilhadas em servidores de Discord, vídeos de YouTube ou redes sociais.

A empresa aconselha ainda os pais a alertarem os filhos para a inexistência de geradores legítimos de Robux gratuitos e a explicarem que os códigos de autenticação, códigos de recuperação e PINs de segurança devem ser tratados com o mesmo nível de proteção que uma palavra-passe.

Outra recomendação passa por evitar a instalação de programas, modificações ou ferramentas de melhoria de desempenho obtidas através de fontes não oficiais, uma vez que estes ficheiros podem conter software malicioso destinado a roubar credenciais guardadas nos dispositivos.