Já imaginou um robô que dobra a roupa por si? Conheça o Issac 0

Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

Outros artigos:

As tarefas domésticas ganharam uma ajuda de peso no que respeita aos cuidados com a roupa: um robô capaz de dobrar peças de vestuário como camisas, calças ou toalhas, por exemplo, no período de tempo que pode ir de 30 minutos a 1 hora e meia.

Denominado Issac O, o equipamento, que foi desenvolvido pela Weave Robotics, uma start-up de São Francisco, EUA, é operado por controlo remoto e é a primeira versão de uma mais avançada cujo lançamento está planeado ainda para este ano.

O robô tem uma altura ajustável que pode ir de 76 centímetros a 1,70 metros e deve ser usado sobre uma mesa para um melhor desempenho. Funciona de forma autónoma, mas depende de intervenção humana para remotamente corrigir eventuais erros e melhorar o seu desempenho. Por exemplo, quando o robô se depara com uma peça que não consegue processar sozinho, um especialista da Weave assume o controle remoto para proceder ao ajuste necessário. Essa intervenção é incorporada no sistema de treino do equipamento criando um ciclo contínuo de melhoria baseado no modelo “humano no circuito”.

Esta versão ainda não está capacitada para lidar com peças muito grandes, nem para virar a roupa do avesso. De qualquer forma, e de acordo com a empresa, o objetivo é automatizar uma tarefa doméstica até agora sem grandes alternativas tecnológicas.

O anúncio oficial do robô foi feito recentemente e já começou a chegar aos clientes, por enquanto apenas em São Francisco.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.