O fim da esfregona: O aspirador que lava o chão 'sozinho' está com desconto de 180 € na Amazon

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Nas avaliações da Amazon, os elogios repetem-se e não deixam margem para dúvidas: este aparelho é "uma ajuda inigualável para qualquer casa". Entre os milhares de utilizadores que já se renderam à tecnologia que aspira e lava o chão em simultâneo, lêem-se desabafos de quem finalmente encontrou paz na limpeza diária. "Este aparelho deixa-me descansado, poupa-me tempo e é super conveniente", escreve um comprador.

Aliás, uma das histórias que mais me surpreendeu foi a de uma mãe recente que está a passar pela fase da introdução alimentar do bebé. Como sabemos, nesta etapa a comida acaba mais no chão do que na boca. Ainda assim, explica que com este aspirador consegue "recolher tudo em segundos e deixar o chão impecável".

Um aspirador que "anda sozinho" e se limpa a si próprio

O que torna este Roborock F25 BX especial não é só a potência de sucção de 20.000 Pa, mas a forma inteligente como limpa a casa. Ao contrário das esfregonas tradicionais, que muitas vezes apenas espalham a sujidade, este modelo usa sempre água limpa e lava o chão de forma mais eficaz.

Além disso, o design flexível de 180° permite chegar facilmente debaixo dos móveis, sem esforço. E há um detalhe que faz mesmo a diferença: é autopropulsionado, ou seja, praticamente anda sozinho, tornando a limpeza muito mais leve e confortável.

Mas a verdadeira "magia" acontece quando a limpeza termina. Basta colocar o aspirador na base e ele encarrega-se do trabalho sujo. O sistema de autolimpeza a alta temperatura (90 °C) garante que o rolo fica totalmente higienizado, eliminando bactérias e odores sem que tenhamos de tocar em água suja. Em apenas 5 minutos, o rolo está seco e pronto para outra utilização.

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Uma oportunidade de poupar 180 €

Com um desconto de 44%, o preço desceu de 405 € para 225,77 €, o que representa uma poupança de 180 €. Continua a ser um investimento, mas, tendo em conta o tempo e o esforço que poupa no dia a dia, acaba por fazer todo o sentido. Até porque um aspirador é algo que se usa praticamente todos os dias.

Nas avaliações da Amazon, o modelo soma uma classificação média de 4,3 estrelas em quase duas mil opiniões. Também tem tido procura recente, com dezenas de compras no último mês.

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Veja no vídeo abaixo como o aspirador resolve num segundo os derrames mais difíceis, aspirando e lavando o chão em simultâneo:

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