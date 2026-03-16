Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

Aproveite o último dia da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon para conseguir este aspirador "tudo-em-um" com um desconto de 38%.

Hoje às 12:16

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador vertical roborock F25 GT
Aspirador vertical roborock F25 GT
Foto: Amazon.es
Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

Se está cansado de aspirar e depois ainda ter de andar de volta do balde e da esfregona, o aspirador Roborock F25 GT é o ajudante que faltava na sua casa. Este aparelho faz o trabalho pesado por si: aspira a sujidade e lava o chão ao mesmo tempo, eliminando desde migalhas a manchas pegajosas numa só passagem. Com o encerramento da Festa de Ofertas de Primavera, o preço caiu de 303,95 € para apenas 187,05 €. É uma poupança de quase 120 euros num dos modelos mais práticos da marca.

O que torna este aspirador tão diferente?

  • Limpa onde os outros não chegam: Graças ao seu design inovador, este aspirador consegue "deitar-se" completamente no chão (num ângulo de 180°). Isto significa que pode limpar debaixo da cama ou do sofá sem ter de arredar móveis pesados.
  • Lava-se sozinho com água quente: O maior problema de passar a esfregona é a sujidade que fica no pano. Esta Roborock resolve isso sozinha: quando termina, ela lava o seu próprio rolo com água quente e seca-o a 90 °C. Assim, evita maus odores e garante que a próxima limpeza é feita com um rolo impecável.
  • Potência máxima, esforço mínimo: Com uma força de sucção de 20.000 Pa, ele não deixa nada para trás. Além disso, é muito leve (pesa cerca de 4 kg) e as rodas ajudam a guiar o aparelho, parecendo que ele desliza quase sozinho pelo chão.
  • Livre de enredos: Se tem animais de estimação, vai gostar de saber que o sistema de pentes internos evita que os cabelos e pelos fiquem enrolados no rolo, poupando-lhe o trabalho de os ter de tirar à mão.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A satisfação de quem já o usa é clara, com uma média de 4,3 estrelas em quase 2.000 avaliações. Um dos utilizadores destaca que "é um alívio limpar a casa num instante e sem esforço; a autolimpeza funciona tão bem que o rolo não ganha cheiro nenhum". Outro ponto muito elogiado é a versatilidade: "Limpa muito bem mesmo a sujidade colada e o facto de se dobrar totalmente é uma maravilha para chegar debaixo dos móveis".

Este é o último dia para aproveitar este preço especial. Para quem procura eficácia e quer ver-se livre da lida da casa mais depressa, este aspirador Roborock é uma excelente escolha. Com a campanha da Amazon a terminar e o stock a voar (foram vendidas dezenas de unidades no último mês), esta é a oportunidade final de garantir uma casa limpa com um investimento muito mais em conta.

Compre aqui 

aspirador vertical

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon
Oportunidade final: poupe mais de 100€ num aspirador Dyson nos saldos de primavera da Amazon
Esquece a Zara e a Primark: Amazon está a vender calças de ganga clássicas da Lee a pouco mais de 20 euros
Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa
Perfeitos para treinar e com 50% de desconto: Reebok Nano X5 brilham nas Ofertas de Primavera
Mais Vistos
00:04:46
Secret Story
A Voz não perdoa. Concorrentes perdem mil euros após atitude inaceitável
tvi
00:04:34
Secret Story
Eva e Diogo beijam-se às escondidas e a concorrente não esconde ciúmes de Ariana
tvi
00:15:36
Secret Story
Agarradinhos, Ana e Ricardo João têm conversa profunda: «Gostas de mim?»
tvi
00:04:11
Secret Story
Mimos sem fim. Diogo e Ariana em clima romântico
tvi
Destaques IOL
Novidades
De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera
Receitas
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita
Pets
Veterinária alerta para risco que os cães correm nesta época nos passeios
Novidades
Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros
Mais Lidas
Guerra
Alemanha, Reino Unido, Itália, Grécia, Japão não cedem à ameaça de Trump: "O Estreito de Ormuz não será uma missão da NATO"
cnn
Famosos
"Colados" um ao outro! Nunca viu Soraia Sousa e o instrutor Joaquim assim: espreite a foto inédita!
selfie
Benfica
Conselho de Disciplina da FPF nega recurso de José Mourinho
maisfutebol
Kika Gomes
Acabou a "guerra" entre Kika Gomes e Margarida Corceiro. E já sabemos qual foi o motivo
Guerra no Irão
Portugal responde a Trump e rejeita envolvimento militar no Estreito de Ormuz
cnn
Presidente da República
Do linguado de Eanes ao Pêra Manca de Cavaco. Como foi o primeiro dia de cada Presidente da República eleito em democracia
cnn