De 274€ para 183€: o robot aspirador que está a conquistar quem tem animais em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

O tempo das castanhas está a chegar: encomende agora este utensílio antes que esgote

De 304,95€ para 192,64€: este tablet grande com caneta e capa incluídas está com desconto

Manchas no sofá, no tapete ou no carro? Este aspirador de estofos da Rowenta está a menos de 100€

Casa modular por menos de 10 mil euros: com quarto, cozinha e casa de banho incluídos

“Hesitei entre este e um Dyson”: este aspirador sem fios está a menos de 100€

De 101€ para 27€: estes fones sem fios estão com 73% de desconto na Amazon

Há quem torça o nariz aos robots aspiradores, com receio de que não limpem tão bem como um aspirador normal. Mas quem já experimentou o Roborock Q7L5, que aspira e lava o chão ao mesmo tempo, conta uma história diferente. "Muito contente e surpreendido com este robot", escreveu um comprador espanhol, que o escolheu depois de ouvir boas referências sobre a marca Roborock, conhecida por manter a qualidade mesmo nos modelos mais económicos da gama.

Atualmente disponível por 182,96€, menos 33% do que o preço original de 274,45€.

Veja o Roborock Q7L5 na Amazon

"Já é mais um da família"

Entre as avaliações mais detalhadas, destaca-se a de um utilizador que o comprou principalmente para lidar com pelos de animais de estimação. Descreve o resultado como "espetacular", com o robot a deixar o chão impecável só a limpar a seco, sem sequer precisar de ligar a função de lavar. Elogia também a integração com a Alexa, que lhe permite pedir ao robot para limpar uma divisão específica por comando de voz e destaca a autonomia: mesmo sem usar o modo mais potente, o aparelho limpa a casa toda e regressa à base ainda com 63% de bateria.

Outro comprador, com dois meses de uso, resume a experiência como muito positiva, destacando a força com que o robot recolhe pelos de animais e a comodidade do sistema de esvaziamento automático, que torna a manutenção quase nula.

Navegação inteligente e mapeamento por divisões

A tecnologia LiDAR é outro dos pontos mais elogiados. Um utilizador que trocou de marca depois de problemas recorrentes com mapas que se apagavam sozinhos descreve a gestão de mapas do Roborock como claramente superior. Já um cliente com um modelo Roborock anterior, ao experimentar este, destaca a rapidez do mapeamento e a navegação mais precisa, com menos colisões.

O que este robot faz por si: aspira e lava, sem que precise de tocar num pano

Aspira e lava ao mesmo tempo, numa só passagem: não precisa de escolher entre os dois. O robot faz as duas coisas na mesma limpeza, com sucção de 8000 Pa e 3 níveis de água para adaptar a quantidade usada a cada tipo de piso

Auto-esvaziamento até 7 semanas: saco de 2,7L na base, sem necessidade de esvaziar com frequência

Navegação LiDAR de 360°: mapeamento até 6 vezes mais rápido, com memória para até 3 mapas de piso

Limpeza contínua e sem interrupções: até 150 minutos seguidos, cobrindo até 220 m² a lavar e 170 m² a aspirar

Escova sem enrolamentos: sistema que evita que pelos e cabelos compridos se enrolem, facilitando a manutenção

Boa opção para casas com animais

Vários testemunhos confirmam a eficácia em casas com animais. Um utilizador com um border collie escreveu que o robot "mantém a casa muito limpa". Outro comprador foi direto: "aspira muito bem, não bate nos móveis".

Entre o preço mais baixo, a limpeza 2 em 1 e as boas referências de quem já tem um Roborock em casa há anos, este Q7L5 parece ter tudo para se tornar o próximo favorito de quem procura ajuda extra na limpeza — com ou sem animais de estimação por perto.

Adquira o Roborock Q7L5 na Amazon a 182,96€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.