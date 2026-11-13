“Chega melhor aos cantos e esfrega a sério”: este aspirador robot com base de lavagem caiu de 710€ para 304€ na Black Friday antecipada

Este artigo pode conter links afiliados*

O Roborock Qrevo 2 Pro Set passou de 710,56€ para 303,95€, uma descida de mais de 400€. É o aspirador robot mais vendido da categoria na Amazon e tem uma nota média de 4,2 em 5 estrelas. Um comprador resume-o assim: “Estamos encantados com este produto. Chega melhor do que outros robots aos cantos e esfrega a sério!”

Adquira aqui o aspirador robot Roborock por 303,95€ na Amazon

Uma mopa que se estica para chegar aos cantos

Os aspiradores robot são redondos, e é por isso que costumam deixar pó nos cantos e junto aos rodapés. Este tenta resolver o problema com uma mopa que se estende para fora do corpo do robot quando chega a uma parede ou a um canto. Segundo a marca, consegue chegar a 1,85 mm do rodapé, e a escova lateral também roda para apanhar o pó nos cantos. Nas avaliações, o elogio repete-se. Um cliente destaca o “excelente design das mopas rotativas” e diz que “até uma delas se desloca para chegar melhor aos cantos”.

Esfrega o chão e deixa as mopas de lado nos tapetes

Quando deteta um tapete, o robot levanta as mopas sozinho, aspira primeiro e só depois volta a esfregar o chão. Segundo a marca, eleva as mopas até 15 mm. Um comprador explica: “Deixa as mopas na base quando passa pelos tapetes, depois volta a buscá-las para esfregar o chão.” Outro garante que o chão ficou “como novo e isto só com água”.

Uma base que faz o trabalho chato

A base esvazia o pó do robot, enche o depósito de água e lava as mopas com água a 75 °C. Depois seca-as com ar quente a 45 °C, para não ficarem com cheiro. Para quem não quer andar a lavar mopas, é aqui que está a diferença. Um cliente diz que o robot “limpa bastante melhor do que outros e, embora a base seja muito maior, não me importo, porque quase não precisa de manutenção, já que faz tudo sozinho”. Se as mopas ficarem sujas a meio da limpeza, volta à base para as lavar e retoma o trabalho no sítio onde ficou.

Silencioso, fino e esperto

O funciona a 54 dB, o que o torna uma boa opção para casas com crianças ou animais, e tem apenas 9,65 cm de altura, para passar por baixo de camas, sofás e armários. Evita sapatos, brinquedos e outros objetos que encontra pelo caminho. Um comprador escreve que “não choca contra tudo com outros robots". Também há elogios à instalação: “Muito fácil de montar, a aplicação funciona muito bem e instalou-se com a Alexa em 10 segundos. O mapa criou-o num instante.”

O que dizem os compradores

A grande maioria das avaliações é de cinco estrelas. Um cliente que já teve vários robots escreve: “É o quarto modelo que tenho ao longo da minha vida e, para o meu gosto, o melhor. Tenho a certeza de que me vai durar muitos anos.” Outro é mais direto: “Este robot está acima da média.” Sobre a bateria, um comprador diz que, “depois de mais de uma hora de trabalho, não gastou quase nada”.

Adquira aqui o aspirador robot Roborock por 303,95€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.