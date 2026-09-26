De 609€ para 386€: este aspirador robot da Roborock lava, seca e esvazia-se sozinho

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"Testei lado a lado com um Dyson e este teve um desempenho superior": secador está a 30 euros

Porque é que quase todos escolhem este tamanho de caixas de armazenamento (e não os outros packs)

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Há sempre um objetivo comum a quem procura um aspirador robot: limpar a casa sem ter de pensar nisso. Este modelo da Roborock aproxima-se bastante disso. O Qrevo S Pro tem uma potência de sucção de 18.500 Pa, o valor mais alto que se costuma ver neste tipo de aparelhos, o que na prática significa que consegue apanhar sujidade mais fina e pelos de animais com mais facilidade, mesmo em tapetes mais espessos. Tem ainda uma base que trata de quase tudo sozinha, da limpeza dos rolos ao esvaziamento do pó, o que significa muito menos trabalho manual no dia a dia. Está disponível por 386,27€, com um desconto de 37% sobre o preço habitual de 609,91€.

Uma sucção que não deixa nada escapar

O motor deste aspirador robot atinge uma potência de sucção de 18.500 Pa, suficiente para remover pó, migalhas, areia de gatos e sujidade incrustada, tanto em madeira e mosaico como em tapetes e cantos mais difíceis. Um comprador destaca que o aparelho é "muito eficaz e silencioso", acrescentando que, já ao fim de poucas semanas de uso, criou de forma independente um mapa preciso da casa, o que lhe permitiu personalizar facilmente a limpeza de cada zona.

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A base de carregamento esvazia automaticamente o pó recolhido para um saco selado com capacidade para durar entre sete a nove semanas, e ainda lava as mopas a alta temperatura e seca-as com ar quente, deixando o aparelho sempre pronto para a limpeza seguinte. Um utilizador resume bem esta vantagem: "esvazia a sujidade, enche de água limpa, e no final limpa os rolos e seca-os", acrescentando que, apesar de o mapeamento não substituir por completo a limpeza manual, o esforço poupado "compensa bastante" o investimento.

Sistema pensado para casas com animais

A escova lateral e a escova principal, totalmente em borracha, foram desenhadas para reduzir o emaranhamento de pelos, e a roda omnidirecional é fácil de limpar quando necessário. Uma utilizadora portuguesa não teve dúvidas em recomendar o produto: "este aspirador salvou-me a vida! Tenho dois gatos e nunca mais vi pelos no chão."

Deteção de obstáculos e limpeza debaixo de móveis

Graças a um sistema inteligente de deteção, o aparelho evita com precisão sapatos, brinquedos e pernas de mobiliário, e consegue deslizar-se por baixo de camas e sofás com apenas 9,65 cm de altura livre, alcançando zonas onde normalmente se acumula pó escondido. Ao detetar tapetes, ajusta automaticamente a potência de sucção e eleva a mopa em 10 mm, protegendo as fibras sem comprometer a limpeza.

Inteligência artificial ao serviço da limpeza

Com o sistema SmartPlan 2.0, o aspirador ajusta automaticamente a configuração de limpeza consoante a disposição da casa, o tipo de pavimento e o histórico de utilização. Funciona a um nível de ruído de apenas 55 dB, adequado para casas com crianças ou animais. Um comprador que hesitou entre este modelo e outro da concorrência garante que "acertei na decisão", elogiando a relação entre qualidade e preço.

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