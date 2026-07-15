Este aspirador robot limpa, lava e esvazia-se sozinho, e está quase a metade do preço

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Manter a casa limpa sem ter de pensar nisso todos os dias soa quase bom demais para ser verdade, mas este aspirador robot QV 35A da Roborock chega perto disso. Trata-se do modelo mais vendido da Amazon na categoria de aspiradores robot domésticos, e não é por acaso: automatiza praticamente todo o processo de limpeza, de aspirar a lavar o chão. Está com 49% de desconto, disponível por 304,95€ em vez dos 599,75€ habituais, e já soma mais de 1.700 avaliações, com uma média de 4,6 estrelas.

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Sucção forte, mesmo em cantos difíceis

Este equipamento tem uma potência de sucção de 8000 Pa, suficiente para remover sujidade incrustada, pó e pelos de animais mesmo em tapetes, alcatifas ou zonas de mais difícil acesso. A navegação é feita através de tecnologia LiDAR, que mapeia a casa em 360 graus e cria rotas de limpeza precisas, evitando obstáculos como móveis, cabos ou calçado espalhado pelo chão.

Lava o chão sozinho e adapta-se a cada piso

Além de aspirar, o aparelho lava também o chão, graças a duas mopas giratórias de alta velocidade. O sistema ajusta automaticamente a quantidade de água consoante o tipo de piso, entre 30 níveis diferentes, adequando-se tanto a madeira mais delicada como a azulejo. Quando deteta um tapete de pelo curto, as mopas elevam-se automaticamente, evitando molhar o tecido durante a passagem.

Semanas sem necessidade de manutenção

A base de carregamento é multifunções: além de carregar a bateria, esvazia automaticamente o depósito do pó para um saco selado, com autonomia até sete semanas, reabastece o depósito de água e lava e seca as mopas depois de cada utilização. Na prática, o robot fica sempre pronto para a limpeza seguinte, sem necessidade de intervenção manual constante.

Sem cabelos presos na escova

Um dos problemas mais comuns em aspiradores robot, sobretudo em casas com animais ou cabelo comprido, é o entrelaçamento de fios na escova. Este modelo resolve isso com uma escova lateral certificada para não prender pelos, e uma escova principal em espiral de borracha, pensada para evitar que cabelos e detritos fiquem presos, reduzindo significativamente o tempo gasto em manutenção.

Controlo total através da aplicação

Através da app da Roborock, é possível programar horários de limpeza, definir zonas proibidas, criar rotas específicas e acompanhar o estado do equipamento em tempo real. O robot é ainda compatível com comandos de voz e outros dispositivos inteligentes, e consegue memorizar até quatro pisos diferentes, o que o torna adequado tanto para apartamentos como para casas com vários andares.

Para quem procura reduzir ao máximo o tempo gasto em limpeza doméstica, este aspirador robot da Roborock reúne praticamente tudo o que existe de mais avançado nesta categoria: boa sucção, lavagem automática, esvaziamento próprio e resistência a emaranhados de cabelo, tudo isto com um desconto que reduz significativamente o investimento habitual.

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