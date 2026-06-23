O aspirador robot mais vendido da Amazon caiu quase para metade do preço no Prime Day

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É o aspirador que mais vendemos. E agora está a 80€ no Prime Day

Se há equipamento que verdadeiramente muda a rotina de uma casa, é um aspirador robot autónomo, mas os modelos topo de gama com base de autolimpeza costumam ter preços proibitivos. O Dreame L10s Ultra Gen 2, disponível na Amazon, veio quebrar essa barreira e tornou-se o aspirador mais vendido da plataforma, somando mais de 900 compras no último mês e uma nota de 4,2 em 5 estrelas baseada em mais de 3.190 avaliações.

A grande loucura é que, com o Prime Day a decorrer agora, o seu preço caiu quase para metade do preço original, passando de 507,25€ para 293,18€ (uma poupança direta de mais de 214€). Trata-se de um modelo ultra-avançado que aspira com uma potência massiva, esfrega o chão e lava e seca as próprias mopas sozinho na base.

Mão de obra zero: Ele aspira, esfrega e limpa-se sozinho

O grande trunfo do Dreame L10s Ultra Gen 2 é a sua autonomia total. Equipado com a tecnologia RoboSwing MopExtend, o robot consegue estender as mopas rotativas para chegar mesmo aos cantos mais difíceis e contornar pernas de cadeiras e sofás sem deixar a típica linha de sujidade junto ao rodapé. Além disso, conta com uma sucção brutal de 10.000 Pa, ideal para arrancar o pó mais entranhado em tapetes e carpetes ou apanhar pelos de animais sem que estes fiquem emaranhados na escova.

A base inteligente é um autêntico centro de manutenção: quando o robot termina a tarefa, a estação esvazia o depósito de pó automaticamente para um saco de 2,5 litros, reabastece a água, lava as mopas e seca-as com ar quente para evitar maus odores.

Através da aplicação, pode ainda personalizar 32 níveis de água e definir estratégias inteligentes para o tapete da sala (onde o robot eleva automaticamente as mopas para não molhar o tecido).

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"Esqueça a esfregona tradicional": O veredito de quem já comprou

Quem já investiu neste modelo destaca a fiabilidade da navegação inteligente com mapeamento 3D, que evita obstáculos, brinquedos ou chinelos espalhados pelo chão como um profissional. Nas avaliações da Amazon, os compradores são unânimes: "O robot praticamente mantém-se sozinho... já não tenho de estar a esvaziar a sujidade a cada dois dias nem a lavar mopas" refere um utilizador. Outro sublinha o impacto da potência no dia a dia: "Os 10.000 Pa não são marketing. Para quem tem animais em casa, recolhe perfeitamente o pelo de forma constante e o chão fica com uma verdadeira sensação de recém-lavado".

Por apenas 293€ durante o Prime Day, este investimento na saúde e no tempo livre da família é um autêntico achado que vai esgotar num piscar de olhos.

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