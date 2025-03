Extremamente potente e até lava o chão. Preço deste aspirador robot caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem não sonha com mais tempo livre para fazer o que realmente gosta em vez de dedicar horas às tarefas domésticas? A limpeza da casa é frequentemente apontada como uma das atividades mais cansativas do dia-a-dia, especialmente para famílias com crianças ou animais de estimação. O Roborock Q5 Pro permite automatizar esta rotina, combinando a aspiração e lavagem num único aparelho que trabalha enquanto descansamos ou saímos de casa. Um equipamento que se tornou mais acessível, agora disponível por menos de metade do preço original.

Adeus aos pelos de animais e à sujidade diária

Uma das maiores frustrações para quem tem animais em casa é a constante batalha contra os pelos no chão e nos tapetes. Este robot aspirador destaca-se pela sua potência de sucção de 5500 Pa, superior a muitos modelos concorrentes, permitindo uma limpeza mais profunda. Como partilha um dos utilizadores da Amazon: "Funciona muito bem com o pelo do nosso husky. Os pelos não ficam enrolados nas escovas como acontecia com o anterior." Outro cliente confirma: "A recolha de pó e pelo de animais é até 3 vezes mais eficaz, limpando minuciosamente tanto tapetes como superfícies duras”.

Tecnologia inteligente para uma limpeza sem falhas

Este aspirador utiliza um sistema de navegação por laser que mapeia toda a casa, permitindo-lhe conhecer cada canto e planear rotas eficientes. A tecnologia deteta móveis, escadas e outros obstáculos, evitando colisões e quedas. Um utilizador da Amazon destaca: "A navegação é fantástica, nunca fica preso e sabe exatamente onde já limpou". Além de aspirar, também lava o chão graças ao seu depósito de água de 180 ml, eliminando manchas ligeiras e pó. O grande depósito de 770 ml permite usar o aspirador várias vezes sem precisar de o esvaziar - "Com um cão e um gato em casa, só preciso esvaziar o depósito a cada 2-3 utilizações", comenta outro cliente satisfeito.

Controlo total na palma da mão e por comandos de voz

Através da aplicação móvel, é possível controlar toda a experiência de limpeza, desde ver o mapa detalhado da casa até programar horários específicos para diferentes divisões. "A app é muito intuitiva, dá para definir zonas proibidas e escolher quando limpar cada divisão", explica um utilizador. A compatibilidade com Alexa, Google Home e os Atalhos da Siri permite ainda dar ordens por voz como "Alexa, pede ao robot para limpar a sala" ou "Ok Google, manda o aspirador para a base", proporcionando uma verdadeira experiência de casa inteligente que torna a limpeza praticamente automática.

Com um preço atual de 182,96€, em vez dos habituais 354,77€, este aspirador robot representa uma oportunidade para quem procura libertar-se das tarefas de limpeza diárias sem fazer um investimento demasiado elevado.

