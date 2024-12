Este robot aspirador tem tecnologia laser vai ser o presente surpresa deste Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Todos temos aquela pessoa na família: a que não descansa enquanto não vê tudo impecável, que passa os fins de semana atrás do aspirador e que repara na mais pequena migalha no chão. E se este Natal pudesse oferecer-lhe algo que vai realmente mudar a sua vida? Um robot aspirador é daqueles presentes que muitos desejam, mas nem sempre se permitem comprar para si próprios. Com um desconto de 40%, esta pode ser a oportunidade perfeita para surpreender quem mais valoriza um lar bem cuidado.

Mapeamento preciso com laser LDS

Esqueça aqueles robots que andam às voltas sem destino. O sistema de navegação laser LDS deste Xiaomi faz um mapeamento tão preciso da casa que parece conhecê-la melhor que os próprios moradores. "A navegação é impressionante, fez o mapeamento no primeiro dia e nunca se perdeu", partilha um utilizador satisfeito, acrescentando que "praticamente não bate em nada, ao contrário do que fazia o meu robot anterior". Com tecnologia 3D de prevenção de obstáculos, é esperto o suficiente para desviar desde brinquedos até degraus - nada escapa ao seu radar.

Adquira o Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra aqui

Limpeza completa e inteligente

Este não é apenas mais um aspirador robot - é um verdadeiro assistente de limpeza completo. O sistema de lavagem inteligente possui três níveis de controlo do fluxo de água, permitindo adaptar a limpeza a diferentes tipos de piso. "O sistema de limpeza é surpreendentemente eficaz. Escolhi o nível médio de água e o resultado é perfeito - limpa profundamente sem encharcar. Em segundos o chão está seco e impecável", partilha um utilizador satisfeito. O controlo intuitivo através da app permite personalizar cada aspeto da limpeza, e a compatibilidade com Alexa e Google Assistant torna tudo ainda mais simples - basta um comando de voz para iniciar a limpeza.

O assistente incansável

Com uma bateria que aguenta até 240 m² numa única carga, este pequeno ajudante não desiste facilmente. "Em meia hora consegue fazer todo um piso de 60 metros quadrados", confirma um utilizador. E quando falamos de poder de sucção, para este robot significa trabalho a sério: com 4000 Pa de potência, "recolhe todo o pelo do meu animal de estimação, e toda a sujidade, mesmo a que nem se vê." Também é surpreendentemente silencioso, permitindo programar limpezas noturnas sem incomodar ninguém.

Prepare-se para ver o sorriso de quem vai desembrulhar este presente - afinal, não é todos os dias que recebemos algo que vai transformar completamente a nossa rotina.

