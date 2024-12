Mesmo a tempo de ajudar na consoada: este robô de cozinha é uma Bimby quatro vezes mais barata

Este artigo pode conter links afiliados*

Com todas as funcionalidades que precisa e um preço cerca de quatro vezes inferior ao da Bimby TM6 (que ronda os 1200-1300 euros), o robot de cozinha Cecotec Mambo 10090 conquistou o primeiro lugar de vendas na Amazon. Não é para menos: com 30 funções diferentes, balança integrada, app própria com receitas e um jarro de aço inoxidável com 3,3 litros de capacidade, este equipamento promete ajudar em todas as receitas da consoada e em muitas mais ao longo do ano. Os mais de 6800 compradores que já avaliaram o produto parecem confirmar: com 4,1 estrelas, este é um investimento que vale a pena.

Pequenos detalhes que fazem a diferença

Este robot vem equipado com duas jarras diferentes: uma de aço inoxidável de 3,3 litros, que pode ir à máquina da louça, e uma jarra Havana com revestimento cerâmico. "É especialista em risottos, chocolates, patilhas, ensopados, massas...", explica um utilizador sobre a jarra Havana. O sistema inteligente de 10 níveis de potência térmica evita que os alimentos se colem ou queimem, e a colher MamboMix exclusiva permite mexer sem cortar os ingredientes - perfeito para preservar texturas quando cozinha a baixas temperaturas.

A versatilidade é outro ponto forte: pode programar o temporizador de 1 segundo até 12 horas, cozinhar sem tampa para controlar melhor as preparações, e até usar o sistema de vapor de dois níveis para cozinhar diferentes alimentos em simultâneo. "É uma maravilha não ter de estar pendente da comida. Melhorámos em qualidade de vida mais do que poderíamos imaginar", partilha outro comprador satisfeito.

Um chef digital no seu telemóvel

A app Mambo transforma a experiência de cozinhar: com mais de 200 receitas disponíveis, guia-o passo a passo em cada preparação. "Parece que sou um verdadeiro chef e é facilíssimo. É espetacular", partilha um utilizador que descobriu uma nova forma de cozinhar. O robot pode ser controlado pelo telemóvel e até recebe alertas quando cada etapa está concluída.

Vale mesmo a pena?

"Eu era utilizador da Thermomix e estava relutante em experimentar outras marcas, mas o preço da TM6 era exorbitante. Por isso, optei pelo Mambo. Que escolha acertada! Estou super satisfeito, prepara os pratos na perfeição", partilha um antigo utilizador da Thermomix. A poupança não se nota apenas no momento da compra: "Poupamos em água porque já não se acumulam tachos nem fritadeiras, nem picadoras nem batedeiras", acrescenta outro comprador satisfeito. E não são casos únicos: "Comprei este robot não só pelo dinheiro, mas para comparar com o mais famoso, e tenho de dizer que fico com este - faz exatamente o mesmo e ocupa até menos espaço", confirma outro utilizador após um ano de utilização.

Dos pratos do dia a dia às receitas mais elaboradas, este robot de cozinha é o parceiro ideal para quem gosta de explorar novos sabores. Uma escolha que transforma cada momento na cozinha numa experiência criativa, prazerosa e fácil

