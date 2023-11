É a loucura! Robot de cozinha Monsieur Cuisine já está à venda e Lidl devolve 100% do preço em compras

O famoso ‘Monsieur Cuisine Smart’, o robot de cozinha do Lidl, já voltou às lojas a propósito do Natal. E o Lidl vai devolver aos clientes 100% do valor do robot em vales de compras de supermercado. Mas, atenção à corrida: só está disponível 6 de dezembro.

“Com a aquisição do robot, por 499€, os clientes terão a possibilidade de usufruir de 100% de desconto, pois receberão durante 10 meses, a cada dia 26, um cupão de 50€ na app Lidl Plus, a partir de janeiro de 2024, para gastarem em compras durante 7 dias, perfazendo o valor total do mesmo”, explica a empresa em comunicado enviado às redações.

Desta promoção está excluída a possibilidade de aquisição de cartões presente, leite para lactantes e livros, não sendo acumulável com outros cupões. Os clientes que reservaram antecipadamente o ‘Monsieur Cuisine Smart’, através da app Lidl Plus, podem adquirir e levantar o seu robot na loja que indicaram, apresentando o código da reserva que se encontra no ecrã inicial da aplicação.

O ‘Monsieur Cuisine Smart’ permite-lhe cozinhar sem perder muito tempo e, para quem não nasceu para chef, funciona quase como um curso de cozinha. Com um ecrã táctil de 8 polegadas a cores, um dos maiores no mercado, o ‘Monsieur Cuisine Smart’ inclui uma pega ergonómica e um motor de maior potência, com 1000 W.

Além de amassar, cozinhar a vapor e refogar, disponibiliza programas automáticos que permitem cozer ovos, cozinhar em sous-vide (vácuo), cozinhar em ‘slow cook’ (de forma lenta), fermentar, fazer purés, preparar smoothies, e fazer pré-lavagem, contabilizando 10 programas no total.