Robot de cozinha mais vendido da Amazon é quatro vezes mais barato do que a Bimby

Mantenha o seu cão tranquilo enquanto está fora com este jogo interativo

Limpeza sem esforço: o conjunto de esfregona que faz tudo com uma mão

Resolva os bloqueios do frigorífico com este kit de limpeza de 5 peças

Diga adeus aos insetos com a raquete elétrica

Controle quem está à porta com um toque, sem precisar estar em casa

Robot de cozinha que faz frente à Bimby por uma fração do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Nos últimos anos, a cozinha tem-se transformado graças à evolução dos robôs multifuncionais. O Cecotec Mambo Touch é um exemplo disso, oferecendo inúmeras funções que ajudam a poupar tempo e a tornar a preparação das refeições mais criativa e intuitiva, tudo com um simples toque no ecrã. Este dispositivo otimiza o processo de cozinhar e devolve a paixão pela arte culinária a quem o utiliza.

Versatilidade que transforma o dia a dia

Consulte aqui o preço do produto

Com 37 funções, o Mambo Touch destaca-se pela sua versatilidade. Desde triturar, amassar, ferver, até cozinhar a vapor, este robô permite preparar uma grande variedade de pratos de forma eficiente. O seu ecrã facilita o controlo de cada função e a app Mambo oferece uma biblioteca vasta de receitas, todas acessíveis diretamente do telemóvel

Design inteligente

Consulte aqui o preço do produto

A sua capacidade de 3,3 litros e a função de cozedura lenta permitem cozinhar para várias pessoas sem complicações. Além disso, este dispositivo é extremamente fácil de limpar, por ter função de autolimpeza. Os acessórios que podem ser lavados na máquina de lavar louça.

O que dizem os utilizadores?

Com uma avaliação de 4,2 estrelas, os compradores têm-se mostrado satisfeitos com o desempenho do robot. "Cumpre exatamente o que promete e é muito mais acessível que outras marcas conhecidas", escreveu um cliente. Outro elogia a sua versatilidade: "Uso diariamente e não sinto falta de nada em relação à Bimby." A facilidade de uso também é destacada: "Muito simples de operar, ideal para quem não tem experiência." Muitos clientes comentam ainda a relação qualidade-preço: "Por este valor, não podia pedir melhor", sublinhou outra utilizadora.

Consulte aqui o preço do produto

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.