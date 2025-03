"Uso diariamente e não sinto falta de nada em relação à Bimby". O robot de cozinha com 37 funções que supera a concorrência

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem não sonhou com uma Bimby para ajudar a conciliar as refeições da semana, preparar jantares para amigos ou simplesmente ganhar mais tempo para si? Vivemos numa era onde o tempo é o novo luxo, e para a geração que equilibra carreira, vida social e bem-estar, a cozinha não pode ser sinónimo de horas de trabalho. Foi ao ver o sucesso do Cecotec Mambo Touch que percebemos que tínhamos de explorar este fenómeno de vendas.

Enquanto a Bimby ultrapassa os 1000€, o Mambo Touch está disponível por apenas 354€, oferecendo funcionalidades muito semelhantes. "Depois de 15 anos com a Thermomix, este robot dá-lhe mil voltas em opções e funções", partilha um cliente que fez a mudança. Com uma média de 4 estrelas em mais de 4500 avaliações, este aparelho já conquistou milhares de pessoas que confirmam a sua qualidade e desempenho.

Adquira aqui o robot de cozinha

As 37 funções que fazem a diferença

O Mambo Touch destaca-se pelas suas 37 funções que permitem triturar, amassar, ferver e até cozinhar a vapor, tudo com um toque no ecrã. "É super útil, consegue preparar até 4 refeições diferentes ao mesmo tempo", explica um utilizador. Com o ecrã tátil de 5 polegadas, cada função é facilmente controlada, e a aplicação Mambo oferece uma biblioteca de receitas que expande as possibilidades do robot.

O Chef Crown é uma das funcionalidades mais inovadoras, permitindo programar uma hora para começar a cozinhar e manter a comida quente até chegar a casa – ideal para quem tem horários imprevisíveis. Com a aplicação, o robot pode ser controlado à distância com acesso a receitas exclusivas com atualizações sazonais. "Encantada com as atualizações por épocas do ano, por exemplo, Natal", comenta uma utilizadora.

Capacidade, autolimpeza e design: as características mais elogiadas

Com capacidade de 3,3 litros, este robot permite cozinhar para várias pessoas. "É bastante maior que o modelo anterior, o que permite cozinhar para mais pessoas", comenta uma utilizadora. O Mambo Touch destaca-se pela sua função de autolimpeza, uma característica que poupa imenso tempo e esforço no dia a dia - basta colocar água e detergente, selecionar a função e o robot trata do resto. Além disso, os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça, tornando a experiência ainda mais prática.

O design em preto e aço inoxidável não só fica elegante em qualquer cozinha, como também foi pensado para a máxima durabilidade. A jarra de aço inoxidável e o sistema de balança integrada são detalhes que mostram o cuidado com a qualidade.

Com um preço quatro vezes menor que o da Bimby, mais de 4500 avaliações com média de 4 estrelas e funcionalidades que rivalizam ou até superam as da concorrência, não é difícil entender a razão deste robot ser o mais vendido da Amazon.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.