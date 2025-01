Este robot de cozinha vai ser o seu assistente pessoal. E não tem o preço que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*

O sonho de ter um robot de cozinha que faça tudo sozinho já não é exclusivo de quem pode investir centenas de euros em eletrodomésticos. Com mais de 4.500 avaliações e uma classificação média de 4,4 estrelas na Amazon, esta panela elétrica programável da Cecotec, que custa menos de 65€, prova que é possível ter um assistente de cozinha completo sem fazer um grande investimento. Perfeita para famílias numerosas ou para quem gosta de receber amigos em casa, esta panela faz desde guisados a fritos, sempre com a garantia de refeições deliciosas e sem complicações.

Uma panela que faz tudo: guisa, frita, coze e muito mais

Com um sistema inteligente que calcula o tempo de cozedura de acordo com os ingredientes e quantidades, esta panela programável é extremamente versátil. Pode ser usada como panela de pressão, para guisados, estufados, cozidos, sopas, arroz e legumes, e tem ainda função para fritar e manter os alimentos quentes. "Vale cada cêntimo - pode-se fazer imensos pratos diferentes e é muito versátil. Basta colocar os ingredientes, escolher o programa e a panela faz todo o trabalho sozinha", partilha uma utilizadora satisfeita.

O robot de cozinha vem equipado com voz guia, que indica cada passo do processo, tornando a sua utilização ainda mais simples e intuitiva. Para além disso, inclui balança integrada e múltiplos acessórios, como um cesto para fritos e uma grelha para cozinhar a vapor.

Adquira aqui a panela elétrica programável

Programe as refeições e tenha tudo pronto ao chegar a casa

Uma das funcionalidades mais apreciadas é a programação até 24 horas de antecedência. "Utilizo-a diariamente, habituei-me a programá-la para que ao chegar a casa do trabalho o jantar esteja acabado de fazer", explica uma compradora que já experimentou vários modelos semelhantes. "Todas foram bastante mais caras que esta panela, mas tenho de dizer que me surpreendeu, tem absolutamente as mesmas funções que outras que me custaram 6 vezes mais".

A segurança também foi uma prioridade no desenvolvimento deste robot de cozinha. Com 12 sistemas de segurança integrados e controlo automático da pressão, não há riscos de acidentes. "Liberta o vapor de forma segura e rápida, sem risco de queimaduras", confirma uma utilizadora.

Da balança aos acessórios: tudo incluído para começar a cozinhar

Seja para um guisado lento ou uma refeição rápida, este robot de cozinha adapta-se a qualquer necessidade. Com potência de 1000W e classificação energética A++, destaca-se pela sua eficiência e facilidade de utilização. A balança integrada e as indicações passo a passo tornam qualquer receita mais simples, mesmo para quem tem pouca experiência na cozinha. "Em menos de 40 minutos preparei umas batatas com entrecosto que ficaram deliciosas. Adoro que indique em cada momento qual o programa que vamos usar", conta um utilizador satisfeito.

O recipiente em aço inoxidável é removível para facilitar a limpeza e inclui todos os acessórios necessários: cesto para fritos, colher, copo medidor e grelha para cozinhar a vapor. Para além do livro de receitas incluído, os utilizadores têm acesso a uma comunidade online onde podem descobrir ainda mais possibilidades para explorar todas as funcionalidades deste versátil assistente de cozinha.

