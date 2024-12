O fim das janelas sujas: este robot faz o trabalho por si (e não, não cai)

Este artigo pode conter links afiliados*

Luvas táteis por 16€: use o telemóvel sem congelar as mãos este inverno

Foi através de um vídeo de Vanessa Santos no TikTok, uma criadora de conteúdo que partilha dicas e conteúdos de lifestyle, que descobrimos o HUTT DDC55. Nos seus vídeos sobre o robot, Vanessa destaca cinco superfícies onde o pode utilizar: janelas por dentro e por fora, espelhos de grandes dimensões, cabines de duche, revestimentos da cozinha e casa de banho, e bancadas.

Uma das grandes vantagens, como refere noutro vídeo, é que enquanto o robot faz a limpeza, ganhamos tempo para outras tarefas. Além disso, consegue chegar a lugares de difícil acesso, tornando mais segura a limpeza externa das janelas. Na sua avaliação, atribuiu-lhe 10 numa escala de 0 a 10.

Cria mapas inteligentes e limpa sozinho

Mas como funciona exatamente este robot? O HUTT DDC55 foi pensado para tornar a limpeza o mais autónoma possível. Assim que o coloca na superfície, ele analisa o espaço e cria o seu próprio caminho de limpeza, contornando obstáculos e garantindo que não deixa nenhum canto por limpar. "Era impossível limpar as minhas janelas do interior e depois de várias tentativas, finalmente encontrei a solução. É super simples de usar, seguro e, mais importante ainda, eficaz", partilha um comprador satisfeito. Quando termina a limpeza, o robot regressa sozinho ao ponto inicial.

Consulte aqui o preço do robot limpa vidros

Diferentes modos de limpeza à escolha

Com o comando incluído, pode escolher vários padrões de limpeza: de cima para baixo, da esquerda para a direita, uma ou duas passagens. Esta flexibilidade permite adaptar a limpeza às suas necessidades específicas.

Eficaz em qualquer superfície lisa

Com os seus 12 panos de microfibra, garante uma limpeza perfeita sem riscos. "O robot limpa-vidros é de boa qualidade. Deixa os vidros muito limpos e limpa bastante rápido. É cómodo e fácil de usar", explica um comprador satisfeito. Outro utilizador acrescenta: "Limpá-los com ferramentas extensíveis era trabalhoso e não ficavam bem. Com este robot resultou fácil, quase mágico. A relação qualidade-preço compensa sem dúvida."

Consulte aqui o preço do robot limpa vidros

Protegido contra quedas mesmo em grandes alturas

Uma das maiores preocupações quando se limpam janelas altas é a segurança, especialmente do lado exterior. Este robot vem preparado com uma corda de segurança de 8 metros e, caso haja uma falha de energia, tem uma bateria de emergência que o mantém preso ao vidro durante 20 minutos. "Era o que mais me preocupava - que se descolasse do vidro e caísse. Mas manteve-se sempre bem fixo à superfície durante toda a limpeza", tranquiliza uma compradora que inicialmente estava receosa. E não está sozinha nesta opinião: "Adere firmemente tanto aos vidros como aos azulejos", confirma outro utilizador, enquanto um terceiro acrescenta que "mesmo com vários metros quadrados inacessíveis, a limpeza foi fácil e segura".

Veja aqui o vídeo de Vanessa Santos:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.