Não precisa da Alexa nem de estores elétricos. Existem robots que abrem as cortinas por si

Foi através de um vídeo do TikTok da conta @our_home_style_ que descobrimos o que pode ser o pequeno aparelho que vai revolucionar o nosso despertar. Imagine só: está confortavelmente na cama e, à hora programada, as suas cortinas abrem-se sozinhas, deixando entrar a luz natural que desperta o seu corpo de forma gradual e suave. Este pequeno robot para cortinas, que pode ser controlado por telemóvel ou comando, consegue transformar qualquer cortina normal numa solução automatizada, com a vantagem adicional de incluir um painel solar para carregamento.

Como funciona este robot?

Este dispositivo surpreendeu-nos pela sua simplicidade e eficácia. Trata-se de um pequeno motor inteligente que se adapta às suas cortinas existentes sem qualquer alteração estrutural — mantém os mesmos varões e os mesmos tecidos. O seu funcionamento é bastante intuitivo: uma vez instalado, controla automaticamente a abertura e fecho das cortinas, permitindo-lhe gerir a entrada de luz e a sua privacidade sem se levantar da cama. A instalação não podia ser mais fácil, mesmo para quem não tem jeito para bricolage. Equipado com uma bateria de 4000mAh e um painel solar que a mantém carregada, este robot elimina a necessidade de trocas constantes de pilhas ou cabos pela casa.

Adquira aqui o robot para cortinas

Tecnologia que se adapta ao seu ritmo

O que torna este robot especial é a sua capacidade de se integrar perfeitamente na sua rotina. A possibilidade de programação através da aplicação móvel permite acordar com a luz natural todas as manhãs, sem precisar de despertadores estridentes. Os sensores inteligentes fazem ajustes automáticos baseados na luminosidade e temperatura, protegendo a casa do calor excessivo ou da exposição indesejada. Com controlo também por comando remoto para momentos de acesso rápido, este pequeno robot representa uma evolução significativa no nosso conforto diário — um daqueles dispositivos que, depois de experimentar, faz-nos questionar como vivemos tanto tempo sem ele.

