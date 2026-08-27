Robô humanoide faz limpezas domésticas nos Estados Unidos

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A Tau Robotics criou um robô humanoide capacitado para fazer serviços de limpeza em casa. A empresa norte-americana já está a testar o robô, numa fase inicial, junto de um grupo previamente selecionado de moradores da cidade de São Francisco, por cerca de 26 euros por hora. Apesar de toda autonomia conquistada, robô é controlado remotamente por operadores humanos que recebem suporte de sistemas de inteligência artificial (IA) para executar as tarefas.

Alex Koch, cofundador e CEO da empresa, explicou na imprensa norte-americana, que o objetivo do robô não é substituir os serviços de limpeza tradicionais, feitos por homens ou mulheres, mas sim aumentar o acesso das pessoas a serviços de limpeza doméstica. "Muitos dos nossos primeiros clientes não costumavam contratar limpezas ou faziam isso com pouca frequência. A ideia é expandir esse mercado", afirmou.

No seu site, a Tau Robotics divulga vídeos que mostram os robôs a sair de uma carrinha e a chegar às residências, onde realizam atividades como aspirar o chão ou limpar bancadas de cozinha.

Para Alex Koch a execução dessas tarefas já apresenta resultados satisfatórios, embora reconheça que a tecnologia ainda tenha limitações. Apesar disso, acredita que, a longo prazo, robôs humanoides poderão realizar a limpeza completa de residências por um custo menor, tornando esse tipo de serviço mais acessível para um número maior de pessoas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders