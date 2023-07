Investigação revela técnica para deixar de roer as unhas ou arrancar cabelos

Quem sofre com a compulsão de roer as unhas, mexer pele ou arrancar cabelo e sobrancelhas, sabe bem a dificuldade que é colocar um travão nestes comportamentos repetitivos. As consequências destes comportamentos podem ser graves, desde infeções, pele com marcas ou mesmo alopécia, já para não falar dos resultados inestéticos que acabam por trazer também marcas psicológicas.

De acordo com a TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors, citada pela NBC, cerca de 5% da população mundial sofre destes distúrbios, o que torna este um problema muito frequente. Agora, um estudo publicado no JAMA Dermatology, revela uma técnica simples e estudada por especialistas bastante promissora para quem quer livrar-se destes vícios.

Os dados da investigação mostram uma taxa elevada de sucesso, com cerca de 53% dos participantes do estudo a terem conseguido controlar as suas compulsões. O método passa por esfregar suavemente as pontas dos dedos, a palma da mão ou a parte de trás do braço pelo menos duas vezes ao dia, como pode ver no vídeo que acompanha o estudo:

“A regra é apenas tocar no corpo suavemente”, explicou à NBC o principal autor do estudo, Steffen Moritz, coordenador do grupo de trabalho de neuropsicologia clínica do Centro Médico Universitário de Hamburg-Eppendorf, na Alemanha. “Se está sob stress, pode realizar os movimentos mais rapidamente, mas não com mais pressão.”