Vídeo mostra momento em que rolo de nuvens com forte vento assusta banhistas portugueses

Um vídeo publicado por uma página de Instagram dedicada à Vila de Buarcos, na Figueira da Foz, é impressionante e acabou por ficar viral. “O espetáculo da natureza em movimento”, pode ler-se na descrição.

“Hoje na praia, o céu azul foi engolido por uma impressionante nuvem em rolo, avançando com o vento em direção à cidade. Este fenómeno, fruto da chegada de uma frente fria, acontece quando o ar frio empurra o ar quente para cima, criando nuvens densas, vento forte e mudanças rápidas no tempo”, é relatado no mesmo post.

Apesar de algumas pessoas terem ficado fascinadas com o fenómeno, outras houve que se assustaram com o cenário e os ventos fortes que se fizeram sentir. Como se pode ver no vídeo, vários banhistas acabaram por ‘fugir’ na praia.

A onda de calor que assolou o continente durante o fim de semana provocou ontem incêndios, mas também fenómenos meteorológicos de instabilidade, como aguaceiros e ventos fortes, trovoadas e queda de granizo, disse fonte do IPMA à agência Lusa.

A meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), confirmou fenómenos de instabilidade (confirmadas por radar e por satélite), com a onda de calor diurno a provocar, durante a tarde, nuvens altas, que provocaram aguaceiros e ventos fortes, trovoadas e queda de granizo (com pedras de dimensão elevadas), no interior do país, sobretudo a partir de Portalegre e no centro e norte.

A meteorologista adiantou que, no final da tarde, havia registo de instabilidade em todo o interior do país, mas com tendência a abrandar devido ao arrefecimento noturno.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos do continente em aviso vermelho até terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.

*com agência Lusa