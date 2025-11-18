Facebook Instagram
Como descascar romãs: o truque que demora menos de 2 minutos

A romã é uma das frutas mais nutritivas do outono, mas muitos evitam comprá-la por um motivo: descascá-la parece uma tarefa impossível. Este agricultor ensina como fazer
IOL
Há 2h e 33min
Romã
Romã
Image by Racool_studio on Freepik
Geleira termoelétrica: o frigorífico portátil com rodas para os amantes de piqueniques, praia e campismo

A romã é uma das frutas mais emblemáticas do outono, rica em antioxidantes e de sabor inconfundível. No entanto, muitas pessoas evitam comprá-la por um motivo simples: a dificuldade em descascá-la. As sementes teimam em não sair, as mãos ficam manchadas e o processo parece complicado demais para o resultado final.

O agricultor responsável pela página de Instagram Hidalgo y Huertas partilha um método revolucionário que, em poucos passos, consegue extrair todas as sementes sem esforço e sem desperdício.

  1. Comece por cortar a parte superior da romã, removendo completamente a coroa. Este corte inicial expõe as divisões internas e permite ver claramente as ranhuras naturais do fruto. Observe com atenção: verá linhas esbranquiçadas que dividem a romã em secções.
  2. Com uma faca, faça cortes superficiais ao longo destas ranhuras naturais, desde o topo até à base.
  3. Depois de marcar todos os cortes ao longo das ranhuras, use as mãos para abrir suavemente o fruto pelas linhas cortadas. A romã abre-se naturalmente em gomos, como uma flor. Remova a parte central esbranquiçada, deixando os compartimentos de sementes totalmente expostos.
  4. Prepare um alguidar grande e segure o fruto com a casca virada para cima e as sementes viradas para baixo, sobre o recipiente. Com uma colher de pau ou uma concha de sopa, bata firmemente na parte exterior da casca. As sementes soltam-se por completo e caem diretamente para o alguidar, limpas e intactas.

Em menos de dois minutos, tem uma romã completamente descascada.

Veja aqui o passo a passo:

 

