Rosa Bela e Carlos Areia celebram um ano de casados no destino europeu onde todos querem passar o verão

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Carlos Areia e Rosa Bela celebraram o primeiro ano de casados com uma viagem que muitos sonham fazer durante o verão. O casal rumou a Itália para desfrutar de uma "segunda lua de mel" e têm partilhado registos naquele destino europeu que fazem inveja a qualquer um

A primeira paragem foi a capital italiana, Roma. Rosa Bela partilhou várias fotografias naquela cidade e cada uma delas mostra um recanto especial. "É válido fazer um post para cada monumento? É tudo tão lindo que não dá para misturar", notou a atriz, na legenda de uma das publicações que fez no Instagram.

O casal visitou ainda o Vaticano e o momento foi muito especial pata Rosa Bela. "Nunca pensei que um dia entraria no Vaticano. E, naquele instante, senti que cada passo era dado por mim… e pela minha avó, que nunca pôde viver esse momento. Levei-a comigo no coração", confessou.

Nos últimos dias, Carlos Areia e Rosa Bela têm estado no destino de verão que todos querem visitar: Em Positano, na famosa Costa Amalfitana. "Que dias incríveis, vivemos muito! ❤️ Positano, Sorrento e Amalfi havemos de voltar", escreveu, na legenda de um registo em que surge mais apaixonada do que nunca ao lado do marido.

Rosa Bela e Carlos Areia casaram-se em julho do ano passado, mas estão juntos há cerca de 18 anos.