“Tenho medo disto”: famosa portuguesa descobre que estão a fazer-se passar por ela e expõe o esquema (vídeo)

Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

Mafalda Castro foi vítima de roubo de identidade. A apresentadora recorreu às redes sociais para expor o sucedido: alguém se fez passar por ela e enviou mensagens a seu nome através da rede social Telegram.

"Chegou oficialmente o dia, estão a fazer-se passar por mim no Telegram", começou por dizer, num vídeo divulgado no Instagram, onde surge ao lado de Rui Simões, o namorado.

E prosseguiu: "Eu tenho aqui um especialista (Rui Simões) que vai provar porque é que não sou eu neste print que me mandaram". "Para já, tu nunca usarias aquelas reticências", acrescenta Rui, com humor.

"É as reticências, é o 'why not'. Tudo mostra que não sou eu. Aquela pessoa não faz bem a sua pesquisa, entendes? Queria vos pedir, por favor, não se façam passar por mim. Vejo estes prints e eu tenho vergonha. Acho que isto é pior do que me ligarem em privado às duas da manhã. Tenho mais medo disto, destes prints", adiantou.

Pode ver aqui o vídeo que foi partilhado por Mafalda Castro:

Mafalda Castro abriu as portas de casa e nós não conseguimos parar de olhar para este pormenor da cozinha

Mafalda Castro mostrou um pouco mais da sua vida dentro de portas e acabou por proporcionar uma pequena visita guiada à sua casa. Num vídeo em que revela como se prepara de manhã antes de sair, a apresentadora e criadora de conteúdos deixa ver vários espaços da casa, do quarto ao closet, passando pela casa de banho.

Mas há uma divisão que inevitavelmente rouba as atenções: a cozinha. Moderna, minimalista e pensada ao detalhe, a divisão destaca-se sobretudo pela quantidade de arrumação e pela forma como cada espaço parece ter sido aproveitado.

Uma cozinha moderna que aposta na arrumação

Nas imagens partilhadas por Mafalda Castro, a cozinha surge com uma estética contemporânea, marcada por tons neutros e linhas direitas.

Os armários ocupam praticamente toda uma parede, criando uma solução de arrumação integrada que mantém o espaço visualmente organizado. Os eletrodomésticos estão também incorporados no mobiliário, contribuindo para aquele efeito mais uniforme e minimalista.

É uma daquelas cozinhas em que há muito espaço para guardar coisas, mas quase nada fica visualmente exposto. E talvez seja precisamente aí que esteja parte do encanto.

A ilha é o centro da divisão

Ao centro da cozinha está uma ilha que funciona como elemento de destaque da divisão. Além de criar uma superfície de trabalho adicional, a ilha ajuda a separar a zona da cozinha da área de refeições, onde surge uma mesa de madeira rodeada por cadeiras estofadas.

É uma solução particularmente funcional para uma casa onde a cozinha parece ter sido pensada não apenas para cozinhar, mas também para servir como espaço de circulação e de convívio.

E há outro pormenor que não passa despercebido: a arrumação continua também na própria ilha, aproveitando o espaço disponível sem comprometer o aspeto clean da divisão.

Minimalista, mas sem parecer fria

Outro dos elementos que chama a atenção é a combinação entre os móveis claros e a pedra que reveste a zona da bancada e da parede.

O padrão da pedra introduz textura e quebra a uniformidade dos armários, enquanto os objetos decorativos colocados nas prateleiras abertas dão um lado mais pessoal ao espaço.

Há ainda pequenos apontamentos em madeira e peças decorativas que ajudam a tornar a cozinha mais acolhedora.

O resultado é uma divisão contemporânea, mas sem aquele aspeto excessivamente impessoal que por vezes acompanha as cozinhas minimalistas.

A rotina da manhã acabou por revelar muito mais

A cozinha aparece no contexto de um vídeo dedicado à rotina matinal de Mafalda Castro.

A criadora de conteúdos mostra alguns dos momentos que fazem parte da preparação para sair de casa, enquanto o vídeo permite espreitar diferentes divisões.

Além da cozinha, é possível ver outros espaços da casa, incluindo o quarto, o closet e a casa de banho. Mas, entre todos os detalhes revelados, é difícil não ficar especialmente atento à cozinha.

A dimensão da arrumação, a ilha central e a forma como os eletrodomésticos e os armários foram integrados fazem da divisão um dos espaços mais interessantes que Mafalda Castro deixou ver até agora.

O detalhe que torna a cozinha tão apetecível

Mais do que uma questão de decoração, aquilo que se destaca nesta cozinha é a funcionalidade.

Existe espaço para preparar refeições, arrumar utensílios e eletrodomésticos e, ao mesmo tempo, manter as bancadas relativamente livres.

A grande quantidade de armários fechados contribui precisamente para isso: tudo parece ter o seu lugar, sem que a cozinha fique visualmente sobrecarregada.

E talvez seja essa combinação, bonita, moderna e prática, que torna a cozinha de Mafalda Castro particularmente inspiradora.

Afinal, uma cozinha pode ser digna de revista, mas quando consegue juntar estética e arrumação de forma tão evidente, torna-se também uma fonte de inspiração para quem está a pensar renovar a sua.