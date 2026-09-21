“Tenho medo disto”: famosa portuguesa descobre que estão a fazer-se passar por ela e expõe o esquema (vídeo)
Mafalda Castro
Mafalda Castro "brilha" no festival mais famoso do mundo
Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta
A apresentadora expôs as mensagens falsas e deixou um apelo aos seguidores
Mafalda Castro foi vítima de roubo de identidade. A apresentadora recorreu às redes sociais para expor o sucedido: alguém se fez passar por ela e enviou mensagens a seu nome através da rede social Telegram.
"Chegou oficialmente o dia, estão a fazer-se passar por mim no Telegram", começou por dizer, num vídeo divulgado no Instagram, onde surge ao lado de Rui Simões, o namorado.
E prosseguiu: "Eu tenho aqui um especialista (Rui Simões) que vai provar porque é que não sou eu neste print que me mandaram". "Para já, tu nunca usarias aquelas reticências", acrescenta Rui, com humor.
"É as reticências, é o 'why not'. Tudo mostra que não sou eu. Aquela pessoa não faz bem a sua pesquisa, entendes? Queria vos pedir, por favor, não se façam passar por mim. Vejo estes prints e eu tenho vergonha. Acho que isto é pior do que me ligarem em privado às duas da manhã. Tenho mais medo disto, destes prints", adiantou.
Pode ver aqui o vídeo que foi partilhado por Mafalda Castro:
Mafalda Castro abriu as portas de casa e nós não conseguimos parar de olhar para este pormenor da cozinha
Mafalda Castro mostrou um pouco mais da sua vida dentro de portas e acabou por proporcionar uma pequena visita guiada à sua casa. Num vídeo em que revela como se prepara de manhã antes de sair, a apresentadora e criadora de conteúdos deixa ver vários espaços da casa, do quarto ao closet, passando pela casa de banho.
Mas há uma divisão que inevitavelmente rouba as atenções: a cozinha. Moderna, minimalista e pensada ao detalhe, a divisão destaca-se sobretudo pela quantidade de arrumação e pela forma como cada espaço parece ter sido aproveitado.
Uma cozinha moderna que aposta na arrumação
Nas imagens partilhadas por Mafalda Castro, a cozinha surge com uma estética contemporânea, marcada por tons neutros e linhas direitas.
Os armários ocupam praticamente toda uma parede, criando uma solução de arrumação integrada que mantém o espaço visualmente organizado. Os eletrodomésticos estão também incorporados no mobiliário, contribuindo para aquele efeito mais uniforme e minimalista.
É uma daquelas cozinhas em que há muito espaço para guardar coisas, mas quase nada fica visualmente exposto. E talvez seja precisamente aí que esteja parte do encanto.
A ilha é o centro da divisão
Ao centro da cozinha está uma ilha que funciona como elemento de destaque da divisão. Além de criar uma superfície de trabalho adicional, a ilha ajuda a separar a zona da cozinha da área de refeições, onde surge uma mesa de madeira rodeada por cadeiras estofadas.
É uma solução particularmente funcional para uma casa onde a cozinha parece ter sido pensada não apenas para cozinhar, mas também para servir como espaço de circulação e de convívio.
E há outro pormenor que não passa despercebido: a arrumação continua também na própria ilha, aproveitando o espaço disponível sem comprometer o aspeto clean da divisão.
Minimalista, mas sem parecer fria
Outro dos elementos que chama a atenção é a combinação entre os móveis claros e a pedra que reveste a zona da bancada e da parede.
O padrão da pedra introduz textura e quebra a uniformidade dos armários, enquanto os objetos decorativos colocados nas prateleiras abertas dão um lado mais pessoal ao espaço.
Há ainda pequenos apontamentos em madeira e peças decorativas que ajudam a tornar a cozinha mais acolhedora.
O resultado é uma divisão contemporânea, mas sem aquele aspeto excessivamente impessoal que por vezes acompanha as cozinhas minimalistas.
A rotina da manhã acabou por revelar muito mais
A cozinha aparece no contexto de um vídeo dedicado à rotina matinal de Mafalda Castro.
A criadora de conteúdos mostra alguns dos momentos que fazem parte da preparação para sair de casa, enquanto o vídeo permite espreitar diferentes divisões.
Além da cozinha, é possível ver outros espaços da casa, incluindo o quarto, o closet e a casa de banho. Mas, entre todos os detalhes revelados, é difícil não ficar especialmente atento à cozinha.
A dimensão da arrumação, a ilha central e a forma como os eletrodomésticos e os armários foram integrados fazem da divisão um dos espaços mais interessantes que Mafalda Castro deixou ver até agora.
O detalhe que torna a cozinha tão apetecível
Mais do que uma questão de decoração, aquilo que se destaca nesta cozinha é a funcionalidade.
Existe espaço para preparar refeições, arrumar utensílios e eletrodomésticos e, ao mesmo tempo, manter as bancadas relativamente livres.
A grande quantidade de armários fechados contribui precisamente para isso: tudo parece ter o seu lugar, sem que a cozinha fique visualmente sobrecarregada.
E talvez seja essa combinação, bonita, moderna e prática, que torna a cozinha de Mafalda Castro particularmente inspiradora.
Afinal, uma cozinha pode ser digna de revista, mas quando consegue juntar estética e arrumação de forma tão evidente, torna-se também uma fonte de inspiração para quem está a pensar renovar a sua.
Veja os registos da casa de Mafalda Castro na galeria que preparámos para si!