Mulher é vítima de roubo de identidade e manipulação de imagem na Internet
Mulher é vítima de roubo de identidade e manipulação de imagem na Internet

A vida desta mulher virou um inferno por causa da IA: "Puseram a minha cara num vídeo para adultos"
IOL
Há 3h e 22min
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É ativista contra a pornografia não consensual e foi precisamente a defender vítimas deste tipo de abuso que acabou por se tornar numa delas

Há segundos que podem mudar uma vida para sempre. Para Kate Isaacs, bastou abrir o Twitter e olhar para uma notificação. No ecrã estava um vídeo pornográfico onde parecia ser ela a protagonista. O rosto era o seu. Os gestos pareciam reais. Mas havia um detalhe aterrador: Kate nunca tinha gravado aquelas imagens.

Era vítima de uma "deepfake", uma tecnologia de Inteligência Artificial capaz de manipular vídeos e fotografias para criar conteúdos falsos incrivelmente realistas. E, como contou pela primeira vez à BBC News, o pesadelo estava apenas a começar.

"Senti o pânico tomar conta de mim"

Kate Isaacs, de 30 anos, é ativista contra a pornografia não consensual, fundadora da campanha #NotYourPorn e seguida por mais de 14 mil pessoas nas redes sociais devido a esta causa que defende.  A ironia é cruel: foi precisamente por defender vítimas deste tipo de abuso que acabou por se tornar uma delas.

Segundo contou à BBC News, alguém utilizou imagens de entrevistas televisivas onde aparecia para sobrepor digitalmente o seu rosto ao corpo de uma atriz pornográfica. "Roubaram a minha identidade. Alguém pegou na minha cara, pô-la num vídeo pornográfico e fez parecer que era mesmo eu naquelas imagens. Foi como se o meu coração parasse. Não conseguia pensar. Só conseguia imaginar aquele vídeo a espalhar-se pela Internet", recordou.

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O vídeo foi publicado no Twitter e Kate foi identificada diretamente na publicação, aumentando ainda mais a exposição.

O vídeo era falso, mas o impacto foi real

Apesar de saber que aquele conteúdo era fabricado, Kate temia que outras pessoas acreditassem que aquelas imagens eram verdadeiras. "Foi uma violação da minha identidade. Usaram o meu rosto de uma forma para a qual nunca dei consentimento", afirmou à BBC News.

A situação rapidamente saiu do controlo. Nos comentários começaram a surgir mensagens de ódio, ameaças de violação e promessas de que iriam persegui-la, filmar um ataque e divulgar as imagens online.

Pouco depois, os autores publicaram também a morada da sua casa e do local de trabalho, uma prática conhecida como doxing, que consiste na divulgação de dados pessoais com o objetivo de intimidar ou colocar alguém em perigo.

"Comecei a pensar na minha família. E se vissem aquele vídeo? E se alguém aparecesse em minha casa? Fiquei completamente paranoica."

A maioria das "deepfakes" já não tem celebridades como alvo

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Durante anos, as deepfakes eram associadas sobretudo a celebridades ou políticos. Mas essa realidade mudou. De acordo com dados citados pela BBC News, da empresa de cibersegurança Deeptrace, cerca de 96% das deepfakes existentes na internet são vídeos pornográficos criados sem o consentimento das vítimas.

Qualquer fotografia publicada nas redes sociais pode servir de matéria-prima para este tipo de manipulação.

Mesmo quando desaparecem, nunca desaparecem totalmente

No caso de Kate, um colega denunciou rapidamente o vídeo, os comentários e a divulgação da sua morada. Todo o conteúdo acabou por ser removido da plataforma.

Mas isso não significa que tenha desaparecido da internet. Uma vez partilhadas, estas imagens podem ser copiadas, descarregadas e republicadas inúmeras vezes, tornando praticamente impossível eliminá-las por completo.

"Eu só queria que aquele vídeo desaparecesse da internet. Mas não havia nada que pudesse fazer", lamentou à BBC News.

A história de Kate é apenas um exemplo de um fenómeno que preocupa cada vez mais especialistas e autoridades. No Reino Unido, o Governo continua a trabalhar em legislação para responsabilizar plataformas digitais pela divulgação de conteúdos prejudiciais, incluindo este tipo de abuso sexual baseado em imagens geradas por Inteligência Artificial.

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Enquanto isso, milhares de vítimas continuam vulneráveis a uma tecnologia que evolui mais depressa do que a capacidade de a travar. Como mostra o testemunho de Kate à BBC News, basta uma fotografia disponível online para que qualquer pessoa possa ser transformada, contra a sua vontade, na protagonista de um vídeo que nunca existiu.

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