Saiba por que deve adicionar sempre sal à lavagem da sua roupa de cor

Manter a roupa colorida em perfeitas condições pode ser mais simples do que parece. Muitas vezes, as roupas não saem da máquina com o aspeto desejado, apresentando odores desagradáveis ou uma textura menos suave, apesar dos produtos específicos utilizados. No entanto, há um aliado natural e eficaz que pode fazer toda a diferença: o sal.

A partir de um artigo do site La Nueva España, exploramos o papel do sal na lavagem da roupa, desde os seus benefícios para as roupas coloridas até à preservação da máquina de lavar e às diversas formas de o utilizar.

O sal evita que a roupa se desbote e tem ação antimanchas

O sal é um aliado poderoso na lavagem da roupa, ajudando a manter a máquina de lavar limpa e prevenindo que o calcário se acumule. Adicionar sal no início do ciclo de lavagem contribui para fixar as cores das roupas, evitando que desbotem rapidamente. Este ingrediente atua como um fixador de cor natural, mantendo as cores intensas e duradouras. Assim, as suas roupas coloridas permanecem bonitas e com um aspeto renovado, mesmo após várias lavagens.

Além disto, o sal é eficaz no tratamento de manchas difíceis e pode ser usado como pré-tratamento para manchas de vinho, suor e outras substâncias.

Formas de utilizar o sal nas lavagens

Para aproveitar os benefícios do sal, adicione cerca de uma colher de sopa de sal grosso a cada lavagem de roupa. Coloque o sal diretamente na máquina de lavar antes de iniciar o ciclo.

Para manchas de vinho: Polvilhe sal sobre a mancha e deixe atuar até que esta seja absorvida. Depois, lave a peça como de costume.

Para manchas de suor: Prepare uma pasta com duas colheres de sopa de sal, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de água oxigenada. Aplique a pasta sobre a mancha e deixe atuar antes de lavar a peça.

Cuidados adicionais para preservar as cores das roupas

Além de usar sal, existem outras práticas que podem ajudar a manter a roupa colorida em boas condições. Evite lavar as roupas com água quente, pois isso pode acelerar o desbotamento das cores. Prefira detergentes específicos para roupa colorida, que são formulados para proteger e realçar as cores. Também é aconselhável utilizar amaciadores naturais, como o vinagre, que ajudam a manter a roupa macia e a prolongar a sua durabilidade.

Por isso, já sabe: adicione sal na altura de lavar a roupa colorida e desfrute das suas peças por muito mais tempo. Com a ajuda deste aliado natural, conseguirá manter as cores vivas e prolongar a durabilidade das suas roupas, enquanto garante uma lavagem eficaz e cuida da sua máquina.