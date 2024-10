Alerta friorentos: as roupas de cama da Primark são o nosso sonho de inverno

Nas noites frias, há algo melhor do que ir para uma cama quentinha? Quando as temperaturas baixam, chega o pijama polares e em alguns casos os lençóis de flanela. Para completar o conjunto, a Primark lançou várias capas de edredão de sherpa – que é como quem diz, peludinhas – que garantem conforto até nos dias mais gélidos de inverno.

As capas de edredão surgem com quatro padrões e cores diferentes e basta olhar para as imagens para se perceber que são extremamente quentes. A parte de cima parece ter um toque mais aveludado e felpudo, enquanto a parte de baixo, que fica junto ao corpo ou por cima do lençol, dependendo do gosto de cada um, é tecido polar.

As cores são todas suaves e bem típicas da época do ano: temos uma opção num tom creme, outra em castanho, uma rosa clarinha e ainda uma com padrão xadrez (esta aparece apenas disponível para camas king).

As quatro opções são 100% poliéster e, como tal, devem ficar longe do fogo. Além disso, devem ser lavadas a, no máximo, 40ºC, e se forem à máquina de secar, deve ser a uma temperatura média.

Veja na galeria os diferentes tipos de capas de edredão felpudos disponíveis na Primark e veja o preço para os tamanhos disponíveis.