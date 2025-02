O erro que (quase) todos cometem ao usar roupa interior nova

É muito comum comprar roupa nova e não a meter para lavar, inclusive a roupa interiror. A sensação de vestir roupa nova pela primeira vez pode ser muito agradável, mas será que deve usar roupa interior acabada de comprar sem a lavar? Ainda que pareça impecável, há bons motivos para passar as peças por água antes de as estrear.

De acordo com o site Real Simple, mesmo que a roupa interior seja nova, pode não estar completamente livre de impurezas, substâncias químicas ou até microrganismos indesejados. Por isso, lavá-la antes de usar é essencial para evitar problemas de pele e desconfortos. Descubra os riscos de vestir roupa interior sem lavá-la e como pode higienizá-la corretamente.

Motivo para lavar a roupa interior nova antes de a usar

A roupa interior está em contacto direto com a pele, especialmente em zonas sensíveis, pelo que a higiene é essencial. Embora as peças sejam novas, muitas pessoas podem experimentar no provador, mesmo tendo o papel de proteção, isso faz com que acumule bactérias.

Estudos indicam que peças como roupa interior e meias estão entre as mais contaminadas, podendo conter bactérias, fungos e outras impurezas. Além disso, há sempre a possibilidade de serem devolvidas e recolocadas à venda após um processo de higienização, que nem sempre elimina todas as ameaças.

Para além disso, é comum que roupa nova liberte excesso de tinta durante os primeiros usos. Se não for lavada previamente, pode transferir corantes para a pele, algo que pode ser desconfortável ou até causar reações alérgicas em pessoas sensíveis a determinados pigmentos.

Por isso, basta seguir estes passos antes da utilização: