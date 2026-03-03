Facebook Instagram
Dicas

Roupa interior acumula milhares de bactérias mesmo lavada. Especialistas explicam o que deve fazer

As nossas roupas íntimas são peças que acumulam muitas bactérias. Especialistas explicam o que fazer
IOL
Hoje às 14:44
Roupa íntima

Image by freepik

Mesmo quando parece limpa, a roupa interior pode estar cheia de microrganismos. Estudos recentes revelam que uma peça recém-lavada pode conter até 10.000 bactérias vivas, incluindo algumas potencialmente nocivas, como Salmonella ou vestígios de hepatite, caso não seja lavada corretamente.

Citado pelo site El Cronista, a especialista e professora de microbiologia, Maite Muniesa, tranquiliza: “Não é preciso preocupar-se demasiado, pois o nosso sistema imunológico está preparado para lidar com a maioria dos microrganismos”. Ainda assim, é importante adotar hábitos que minimizem riscos.

Entre os métodos mais eficazes estão: lavar a roupa com detergente, passar a ferro (o calor destrói a maioria das bactérias) e secar ao sol, aproveitando os raios ultravioleta com propriedades antimicrobianas.

Manter estes cuidados simples ajuda a reduzir a presença de bactérias, protegendo a saúde e garantindo que a roupa interior esteja realmente limpa.

Dicas de especialistas:

  • Lave a roupa interior após cada uso.
  • Prefira água quente sempre que possível.
  • Passe a ferro ou seque ao sol para uma limpeza mais profunda.
Com atenção a estes passos, a higiene íntima fica reforçada e o risco de contaminação minimizado.

